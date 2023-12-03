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Политика

День 647-й. Самое важное к утру 3 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Ни один конфликт нельзя решить исключительно военными методами, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. Так он прокомментировал российско-украинский конфликт.
  • Министерство обороны России сообщило, что около 18:00 над Акваторией черного моря средствами ПВО были сбиты две украинские ракеты. Речь идет о переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракетах С-200, уточнило ведомство.
  • Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел прием граждан в Новосибирске. В ходе него выяснилось, что у россиян есть не только предложения, но и проблемы. Первые Дмитрий Медведев поддержал, а вторые если все и не решил, то наказал решить.
Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

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