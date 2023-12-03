День 647-й. Самое важное к утру 3 декабря

Цены на золото готовы обновить абсолютные максимумы.

В Японии после введения санкций США против России растет импорт российского краба, из-за этого падает стоимость крабового мяса на рынке.

Верховная рада по просьбе Службы безопасности Украины не разрешила главе партии «Европейская солидарность» (в парламенте у нее 27 мандатов) Петру Порошенко выезд за границу в командировку.

Microsoft представила новые ИИ-чипы.

Венгрия сочла Украину неготовой к ЕС из-за отказа в выезде Порошенко.

Освобожденные из сектора Газа россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве.

США, Австралия и Британия решили задействовать ИИ против подлодок Китая.