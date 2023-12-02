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Политика

День 646-й. Самое важное к утру 2 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Владимир Путин увеличил численность Вооруженных сил России на 170 тыс. человек. Численность армии составит 2 209 130 человек, в том числе 1,320 млн военнослужащих. Решение в ведомстве объяснили "ростом угроз, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО".
  • Минобороны оценило потери ВСУ за последние сутки более чем в 600 человек.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о прямой линии с Владимиром Путиным. Она состоится 14 декабря.
Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Российские войска сейчас расширяют зоны контроля на всех направлениях и занимают более выгодное положение.

Сергей Лавров заявил, что в Москве не видели каких-либо сигналов от Киева или от стран Запада о готовности к политическому урегулированию.

Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января на военную службу в интересах группировки в зоне военной операции были приняты более 452 тыс. человек.

Доллар — 89,76 рублей. Евро — 97,19 рублей.

Проведение мобилизации в связи с указом президента об увеличении численности ВС РФ не предусмотрено.

Елена Зеленская не хочет, чтобы ее муж, президент Украины Владимир Зеленский, шел на новый президентский срок.

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