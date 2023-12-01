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Политика

День 645-й. Самое важное к утру 1 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • У администрации США возникнут трудности при оказании поддержки Украине с 2024 года, если Конгресс не выделит для этого дополнительные ассигнования. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Джон Кирби.
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 2024 году оборонная промышленность увеличит мощность производства боеприпасов до 1 млн патронов в год. Эта цель, по ее словам, не связана с планом поставок Украине 1 млн артиллерийских снарядов и ракет до марта.
  • США продолжают поставлять Украине оружие в рамках изначально утвержденного военного бюджета, заявила зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх. Однако, по ее словам, эти средства уже подходят к концу.
Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 89,98 рублей. Евро — 98,19 рублей.

В Нидерландах отменили строительство лагеря для беженцев с Украины.

Все фракции парламента Украины подписали документ о переносе выборов президента.

Bloomberg: Зеленский с июня откладывает повышение призывного возраста до 27 лет.

Зеленский допустил, что Украина не вступит в НАТО.

Глава Куюргазинского района Башкирии ушел на СВО.

Русская православная церковь намерена урегулировать правовой статус отправляющегося в зону СВО духовенства, приравняв его в социальных правах к военнослужащим.

Путин: отсутствие суверенитета вынудило Германию поставлять вооружение Украине.

Глава МИД ФРГ Бербок назвала фатальным снижение интереса к Украине в Европе.

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