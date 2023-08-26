День 548-й. Самое важное к утру 26 августа

Главные новости
- Силы ПВО отразили атаку дрона по объектам на территории Москвы и Московской области, сообщило Минобороны. 26 августа около 03:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.
- Альтернативные пути экспорта украинской сельхозпродукции после приостановки зерновой сделки несут в себе риски, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во время пресс-конференции в Киеве. По его словам, Анкара продолжает усилия по возрождению Черноморской инициативы и продолжит диалог «со всеми сторонами на всех уровнях».
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уже понес самое серьезное наказание за конфликт в Южной Осетии 2008 года: он стал изгоем в родной стране. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС и RT. Медведев напомнил, что в октябре 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию через восемь лет после отъезда. Политик «попытался вновь проникнуть на территорию родной страны и попал в тюрьму по заслугам», считает зампред Совбеза.
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