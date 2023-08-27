День 549-й. Самое важное к утру 27 августа

Главные новости
- В селе Щетиновка Белгородского района погиб мужчина. На него сбросил взрывное устройство беспилотник, когда тот косил траву у себя на даче. Мужчина получил сильные осколочные ранения и умер. Еще один человек скончался в результате обстрела деревни Елизаветовка в Курской области
- Восстановление Крымского моста идет по графику, окончание первого этапа восстановительных работ намечено на 15 сентября или на несколько дней раньше.
- Басманный суд продлил до 2 декабря срок ареста Дарье Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский.
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Минобороны сообщило, что средства ПВО обнаружили 42 беспилотника, все они сбиты. Также над Калужской областью силы ПВО уничтожили ракету С-200.
Внуково и Домодедово приостанавливали прием и отправку рейсов, причины не назывались. К утру 26 августа они возобновили работу.
Генеральная прокуратура России добивается отмены приговоров украинских судов в отношении жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: поступило более 120 представлений, семь из них уже удовлетворены.
Heineken завершила продажу своих активов в РФ группе «Арнест».
Участникам спецоперации на передовой вручили документы на выделение субсидий на жилье, сообщили в Минобороны РФ.
Греция расторгает контракт с Россией на техническую поддержку и обслуживание зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» и «Оса-АКМ».
ФСБ задержала в Крыму шестерых участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации.
Гражданин России задержан в Финляндии, сообщает телеканал MTV3. По информации канала, его подозревают в преступлениях на Украине в 2014-2015 годах, Киев запросил его экстрадицию. Финской стороне направлен запрос на проведение встречи с задержанным, сообщили в посольстве России.
Восстановление Крымского моста идет по графику, окончание первого этапа восстановительных работ намечено на 15 сентября или на несколько дней раньше.
«Обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Зафиксировано три прилета, в том числе по магазину. К сожалению, пострадали двое мирных жителей»,— сообщил губернатор Старовойт.
Жителя Краснодара Олега Важдаева приговорили к шести годам колонии строгого режима за попытку поджога военкомата.
Один человек скончался в результате обстрела деревни Елизаветовка в Курской области — губернатор Старовойт.