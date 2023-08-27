27 августа
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Политика

День 549-й. Самое важное к утру 27 августа

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • В селе Щетиновка Белгородского района погиб мужчина. На него сбросил взрывное устройство беспилотник, когда тот косил траву у себя на даче. Мужчина получил сильные осколочные ранения и умер. Еще один человек скончался в результате обстрела деревни Елизаветовка в Курской области
  • Восстановление Крымского моста идет по графику, окончание первого этапа восстановительных работ намечено на 15 сентября или на несколько дней раньше.
  • Басманный суд продлил до 2 декабря срок ареста Дарье Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский.
Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Минобороны сообщило, что средства ПВО обнаружили 42 беспилотника, все они сбиты. Также над Калужской областью силы ПВО уничтожили ракету С-200.

Внуково и Домодедово приостанавливали прием и отправку рейсов, причины не назывались. К утру 26 августа они возобновили работу.

Генеральная прокуратура России добивается отмены приговоров украинских судов в отношении жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: поступило более 120 представлений, семь из них уже удовлетворены.

Heineken завершила продажу своих активов в РФ группе «Арнест».

Участникам спецоперации на передовой вручили документы на выделение субсидий на жилье, сообщили в Минобороны РФ.

Греция расторгает контракт с Россией на техническую поддержку и обслуживание зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» и «Оса-АКМ».

ФСБ задержала в Крыму шестерых участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации.

Гражданин России задержан в Финляндии, сообщает телеканал MTV3. По информации канала, его подозревают в преступлениях на Украине в 2014-2015 годах, Киев запросил его экстрадицию. Финской стороне направлен запрос на проведение встречи с задержанным, сообщили в посольстве России.

Восстановление Крымского моста идет по графику, окончание первого этапа восстановительных работ намечено на 15 сентября или на несколько дней раньше.

«Обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Зафиксировано три прилета, в том числе по магазину. К сожалению, пострадали двое мирных жителей»,— сообщил губернатор Старовойт.

Жителя Краснодара Олега Важдаева приговорили к шести годам колонии строгого режима за попытку поджога военкомата.

Один человек скончался в результате обстрела деревни Елизаветовка в Курской области — губернатор Старовойт.

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