День 549-й. Самое важное к утру 27 августа

Минобороны сообщило, что средства ПВО обнаружили 42 беспилотника, все они сбиты. Также над Калужской областью силы ПВО уничтожили ракету С-200.

Внуково и Домодедово приостанавливали прием и отправку рейсов, причины не назывались. К утру 26 августа они возобновили работу.

Генеральная прокуратура России добивается отмены приговоров украинских судов в отношении жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: поступило более 120 представлений, семь из них уже удовлетворены.

Heineken завершила продажу своих активов в РФ группе «Арнест».

Участникам спецоперации на передовой вручили документы на выделение субсидий на жилье, сообщили в Минобороны РФ.

Греция расторгает контракт с Россией на техническую поддержку и обслуживание зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» и «Оса-АКМ».

ФСБ задержала в Крыму шестерых участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации.

Гражданин России задержан в Финляндии, сообщает телеканал MTV3. По информации канала, его подозревают в преступлениях на Украине в 2014-2015 годах, Киев запросил его экстрадицию. Финской стороне направлен запрос на проведение встречи с задержанным, сообщили в посольстве России.

Восстановление Крымского моста идет по графику, окончание первого этапа восстановительных работ намечено на 15 сентября или на несколько дней раньше.

«Обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Зафиксировано три прилета, в том числе по магазину. К сожалению, пострадали двое мирных жителей»,— сообщил губернатор Старовойт.

Жителя Краснодара Олега Важдаева приговорили к шести годам колонии строгого режима за попытку поджога военкомата.