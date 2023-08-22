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Политика

День 544-й. Самое важное к утру 22 августа

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • В Харьковской области 33 населенных пункта сейчас находятся под российским контролем, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский признавал, что обстановка на купянском направлении для ВСУ осложнилась, а Минобороны РФ сообщало о продвижении.
  • Украина завершает работу над сделкой с мировыми страховыми компаниями по страхованию судов, перевозящих зерно через Черное море, чтобы создать безопасный коридор для экспорта, рассказал газете Financial Times бывший заместитель министра экономики Украины Александр Грибан.
  • Около 40% судов, вывозящих нефть из российских портов Балтийского и Черного морей, принадлежат западным компаниям, которые должны соблюдать потолок цен в $60 за баррель, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Bloomberg.
Танкер.
Танкер.
СС0

Одной строкой

Президент Сербии Александр Вучич принял предложение президента Украины Владимира Зеленского и проведет с ним закрытые переговоры 22 августа;

Киев не будет подписывать с Москвой соглашение об уступке территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;

Владимир Зеленский прибыл в Грецию с официальным визитом, состоятся переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом;

Посольство США в Белоруссии призвало своих граждан немедленно покинуть страну;

Белоруссия отреагирует на закрытие Литвой пунктов пропуска спокойно и прагматично с учетом интересов жителей соседних стран, сообщили ТАСС в пресс-службе белорусского МИД;

Новая архитектура европейской безопасности невозможна без России, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг;

МИД Британии запретил чиновникам использовать выражение «враждебное государство» в отношении Китая, России, КНДР и Ирана;

Швеция не планирует поставлять Украине истребители Gripen, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон;

Ситибанк с 22 августа приостановит прием и покупку долларов и евро в своих кассах;

Райффайзенбанк с 1 сентября вводит комиссию в 50% на зачисления в долларах из других банков;

Немецкие автоконцерны BMW и Audi ограничили доступ к своему программному обеспечению для российских дилеров;

Власти Запорожской области будут возрождать брошенные и разграбленные производства.

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