День 536-й. Самое важное к утру 14 августа

Украинские власти начали эвакуацию из Купянского района на фоне продвижения ВС РФ;

Национальный банк Украины заявил, что готовится отменить фиксированный курс доллара и перейти к гибкому обменному курсу;

Польша за год зафиксировала 16 тыс. попыток незаконного пересечения восточной границы;

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен поставить Украине до конца года разведывательный беспилотник Luna New Generation;

Обучив 6 тыс. специалистов, Франция выполнила план на 2023 год по подготовке украинских солдат, сообщил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню;

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова признала, что в Киеве не уверены, что поддержка США будет вечной;

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что необходимы дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине;

Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку подготовленных саперов, что ограничивает наступательные возможности армии. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников;

На Западе надеялись, что успешное контрнаступление ВСУ поможет к зиме принудить Россию к переговорам, теперь же западные политики начинают думать о подготовке Киева к возможному наступлению следующей весной, пишет Wall Street Journal;

Украинец с камнем атаковал икону Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры, он успел разбить защитное стекло. Прихожане поймали дебошира и передали его полиции;

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) перевела энергоблок №6 в режим «горячего останова», реакторная установка энергоблока №4 находится в состоянии «холодного останова»;