День 535-й. Самое важное к утру 13 августа

Главные новости
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Минобороны сообщило о сбитой на подлете к Крымскому мосту ракете С-200. По данным ведомства, мост повреждений не получил.
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Дто этого над Крымским мостом сбили еще две ракеты, движение по мосту перекрыли.Советник главы республики Олег Крючков заявил, что спецслужбы поставили на мосту дымовую завесу. По его словам, движение возобновится в ближайшее время.
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Банк России предлагает держаться ценностей низкой инфляции при любом сценарии. В базовой версии прогноза ЦБ регулятор предполагает, что это даст в 2024 году целевую инфляцию на уровне 4% годовых, стабильный рост ВВП порядка 1,5% в год и умеренные ставки по кредитам в 2025 году.
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Как сообщило Министерство обороны Великобритании в ежедневном утреннем обзоре разведданных, опубликованном в Twitter, существует вполне реальная вероятность того, что Россия больше не финансирует деятельность ЧВК «Вагнер»
Украинские власти начали эвакуацию из Купянского района на фоне продвижения ВС РФ.
Польша за год зафиксировала 16 тыс. попыток незаконного пересечения восточной границы, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий и возложил вину в этой ситуации на РФ и Белоруссию.
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) перевела энергоблок №6 в режим «горячего останова», реакторная установка энергоблока №4 находится в состоянии «холодного останова», сообщил Telegram-канал АЭС.
Минобороны сообщило о сбитых над Белгородской и Курской областями беспилотниках.
Bild: Rheinmetall до конца года поставит Украине разведывательный БПЛА Luna NG.
После остановок движения в очереди на Крымский мост стояли почти 1,3 тыс. машин.
Греция присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности Украине.