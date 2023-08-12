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Политика

День 534-й. Самое важное к утру 12 августа

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Минцифры предлагает скорректировать возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов и повысить его до 30 лет, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Напомним, президент РФ Владимир Путин в августе подписал закон о расширении границ призывного возраста; с 2024 года призывать будут с 18 до 30 лет, а не до 27, как сейчас. В связи с этим Минцифры хочет повысить возраст предоставления отсрочки для айтишников
  • Альтернативными вариантами развития экономики России под влиянием внешних факторов может быть сдержанный рост в условиях фрагментации или двухлетний кризис, вызванный эффектом домино, считают в ЦБ.
  • США не смогли обрушить экономику России, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Этот факт подтвержден в том числе специалистами Всемирного банка и Международного валютного фонда», — сказал Антонов.

Одной строкой

Установка памятника рублю.
Установка памятника рублю.
vk.com/sportparkbarnaul

Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года.

Российские военные сообщили о 27 нарушениях коалиции в небе Сирии.

Телеком-операторов обяжут обосновывать повышение тарифов на связь.

Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз продукции двух белорусских компаний.

67 россиян сменили спортивное гражданство в 2022 и 2023 годах.

Церемония прощания с народной артисткой СССР, актрисой театра и кино Верой Васильевой пройдет в Театре Сатиры в субботу, после ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

Роналду оказался под угрозой ареста в Саудовской Аравии за христианский жест.

NASA скорректировало высоту орбиты МКС.

Стратегия развития телеком-отрасли не разрешит использовать "золотой диапазон" для 5G.

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