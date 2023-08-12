День 534-й. Самое важное к утру 12 августа

Главные новости
- Минцифры предлагает скорректировать возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов и повысить его до 30 лет, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Напомним, президент РФ Владимир Путин в августе подписал закон о расширении границ призывного возраста; с 2024 года призывать будут с 18 до 30 лет, а не до 27, как сейчас. В связи с этим Минцифры хочет повысить возраст предоставления отсрочки для айтишников
- Альтернативными вариантами развития экономики России под влиянием внешних факторов может быть сдержанный рост в условиях фрагментации или двухлетний кризис, вызванный эффектом домино, считают в ЦБ.
- США не смогли обрушить экономику России, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Этот факт подтвержден в том числе специалистами Всемирного банка и Международного валютного фонда», — сказал Антонов.
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