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Политика

День 533-й. Самое важное к утру 11 августа

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Президент РФ Владимир Путин поддержал передачу судостроительной корпорации ОСК в управление ВТБ.
  • Северный флот отработает возможные районы и условия применения сил в Арктической зоне, в том числе проведет операции по изоляции районов, блокированию и уничтожению диверсионных отрядов. В маневрах участвуют более 8 тыс. военных.
  • На утро 11 августа доллар США стоит 97,28, евро — 107,16 руб.
Первый полет станции на Луну в истории современной России.
Первый полет станции на Луну в истории современной России.
Mash

Одной строкой

Первая российская лунная миссия стартовала с космодрома Восточный.

Экс-президент США Дональд Трамп призвал судить его после проведения президентских выборов, намеченных на 2024 год. Американская прокуратура обратилась к федеральному судье с просьбой начать судебный процесс над Трампом по делу о штурме Капитолия 2 января 2024 года — за две недели до начала республиканских президентских праймериз. В этой гонке Трамп лидирует.

Минздрав РФ сообщил о 80 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде.

Специалисты NASA 11 августа скорректируют орбиту МКС.

Военные РФ заявили о почти 30 нарушениях со стороны коалиции в небе Сирии.

Скончался глава Японской автономной православной церкви в составе РПЦ.

Microsoft может прекратить продление подписок на свои продукты для компаний РФ.

Военные Нигера угрожают убить президента страны в случае иностранного вторжения.

"Магнит" выкупил акции у нерезидентов, владевших 16,6% через инфраструктуру РФ.

Церемонию вручения "Эмми" перенесли на январь следующего года.

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