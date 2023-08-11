День 533-й. Самое важное к утру 11 августа

Главные новости
- Президент РФ Владимир Путин поддержал передачу судостроительной корпорации ОСК в управление ВТБ.
- Северный флот отработает возможные районы и условия применения сил в Арктической зоне, в том числе проведет операции по изоляции районов, блокированию и уничтожению диверсионных отрядов. В маневрах участвуют более 8 тыс. военных.
- На утро 11 августа доллар США стоит 97,28, евро — 107,16 руб.
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Первая российская лунная миссия стартовала с космодрома Восточный.
Экс-президент США Дональд Трамп призвал судить его после проведения президентских выборов, намеченных на 2024 год. Американская прокуратура обратилась к федеральному судье с просьбой начать судебный процесс над Трампом по делу о штурме Капитолия 2 января 2024 года — за две недели до начала республиканских президентских праймериз. В этой гонке Трамп лидирует.
Минздрав РФ сообщил о 80 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде.
Специалисты NASA 11 августа скорректируют орбиту МКС.
Военные РФ заявили о почти 30 нарушениях со стороны коалиции в небе Сирии.
Скончался глава Японской автономной православной церкви в составе РПЦ.
Microsoft может прекратить продление подписок на свои продукты для компаний РФ.
Военные Нигера угрожают убить президента страны в случае иностранного вторжения.
"Магнит" выкупил акции у нерезидентов, владевших 16,6% через инфраструктуру РФ.
Церемонию вручения "Эмми" перенесли на январь следующего года.