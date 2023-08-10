День 532-й. Самое важное к утру 10 августа

В Верховную Раду внесли законопроект, который ограничит выезд подростков в возрасте от 16 до 18 лет за границу;

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на заседании ставки верховного главнокомандующего «в специальном формате» обсуждалось контрнаступление ВСУ;

За прошедшие сутки в Белгородской области зафиксировано порядка 115 прилетов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков;

Латвия с 11 августа введет усиленный режим охраны границы с Белоруссией;

С 15 августа власти Литвы могут закрыть два из шести КПП на границе с Белоруссией;

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки об изменении информирования ООН и Совета Европы о военном положении. После их принятия РФ не будет информировать генсека Совета Европы о введении и отмене военного или чрезвычайного положения;

У США нет оснований подозревать Киргизию в том, что она помогает России обходить санкции, считает президент Садыр Жапаров;

Россия будет бойкотировать варшавскую конференцию ОБСЕ по человеческому измерению;

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хотел бы организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на конференции ООН по климату, который пройдет в ноябре-декабре в Дубае;

Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью (УПЦ) Московского патриархата;

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что дрон-камикадзе упал на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе, ребенок получил легкие ранения;