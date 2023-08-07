День 529-й. Самое важное к утру 7 августа

Главные новости
- Участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Джидде обсуждали новый мирный план, представленный Саудовской Аравией, он, в частности, предусматривает сохранение территориальной целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН, а также обмен пленными — DPA. Как пишет агентство, Саудовская Аравия проинформировала Россию о ходе консультаций. Россия обсудит итоги консультаций по Украине в Джидде с партнерами по БРИКС, которые участвовали во встрече. Всего в консультациях приняли участие представители более 30 государств.
- С февраля 2022 года Украина получила от партнеров $60 млрд в виде кредитов и грантов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Первые места по объему помощи занимают США — $20,43 млрд, ЕС — $19,39 млрд и МВФ — $6,29 млрд, передает "Коммерсантъ".
- Правительство Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит в понедельник, 7 августа, возобновление зерновой сделки, урегулирование на Украине и возможный визит в республику президента РФ Владимира Путина — телеканал A-haber со ссылкой на правительственные источники.
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Заявка на прокачку российского газа в Европу через Украину 6 августа составляет 42 млн куб. м — «Газпром»;
В настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет, операция на Украине продолжится в обозримом будущем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;
В Париже рассчитывают, что следующий раунд консультаций по мирному урегулированию на Украине удастся организовать до саммита G20 в Индии, намеченного на 9-10 сентября;
Украина получила от Франции ракеты класса «воздух-земля» большой дальности SCALP, сообщил президент Украины Владимир Зеленский;
Вооруженные силы Украины взяли на себя ответственность за ракетные удары по двум автомобильным мостам на границе между Херсонской областью и Крымом — Чонгарскому и Геническому;
Депутат Бундестага от СДПГ Андреас Шварц призвал правительство Германии предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, пишет журнал Der Spiegel. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус неоднократно высказывался против такого шага;
На переговорах по украинскому урегулированию в Джидде Китай снова представил свой мирный план из 12 пунктов, однако европейские дипломаты заявили, что прекращение огня без предварительных условий может привести к заморозке конфликта;
Суд признал 45-летнего Виталия Кривошлыка виновным в государственной измене и приговорил его к 12,5 годам строгого режима. Установлено, что Кривошлык передавал Службе безопасности Украины сведения о передвижении российских войск в Белгородской области;
Украина получила от Чехии симулятор F-16 для обучения летчиков;
Словацкая оппозиционная партия призвала президента не разрешать гражданам служить в ВСУ;
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что его страна будет считать Польшу своим близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнется конкуренция, в которой Киев будет жестко защищать свои интересы;
Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщил, что ВСУ за сутки 60 раз обстреляли населенные пункты ДНР, в том числе, обстреливали Донецк кассетными боеприпасами.