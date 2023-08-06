День 528-й. Самое важное к утру 6 августа

Курс евро - 105, 61. Доллар - 95,69.

На прошлой неделе Госдума завершила четвертую сессию своего восьмого созыва, ставшую рекордной по числу принятых законов.

Эрдоган обсудит с кабмином зерновую сделку и планируемый визит Путина

Президент Путин подписал закон "О налоге за сверхприбыль".

Пассажиропоток на железной дороге в Крыму вырос почти на 50 процентов за год

Президент Путин подписал федеральный закон, который наделяет Росгвардию правом иметь на вооружении тяжелую военную технику, включая танки.

МИД Венгрии: без газа из России в домах не будет отопления и остановится промышленность

"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме

В Росавиации выступили против нацоператоров в отрасли беспилотников

Спасатели локализовали пожар в университете в Донецке