7 августа
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Политика

День 528-й. Самое важное к утру 6 августа

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Тень ядерной войны вновь нависла над миром, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в заявлении к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы.
  • Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров посетили штаб объединенной группировки российских войск, где провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа.
  • Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что по итогам 2023 года экономика страны точно вырастет более чем на 2%.
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