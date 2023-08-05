День 527-й. Самое важное к утру 5 августа

Была попытка атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя морскими безэкипажными катерами, сообщило Минобороны России. Также пресекли попытку атаки беспилотниками по объектам на территории Крыма

Украина и США начали переговоры по предоставлению ей гарантий безопасности, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Власти США подтвердили начало переговоров.

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрение президенту российского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру. Его считают причастным к финансированию российской армии.

Украина получила тела 44 погибших в ходе военного конфликта с Россией военных. Об этом сообщил уполномоченный по вопросу пропавших без вести Украины Олег Котенко. Россия об обмене и о получении тел не сообщала.

Большинство американцев (55%) выступают против того, чтобы Конгресс США выделял дополнительную помощь для Украины, следует из данных опроса, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS.

Путин подписал закон о блокировке денег иностранцев, попавших под ограничения России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет отправлять свои суда с зерном по Черному морю, невзирая на выход России из зерновой сделки — «Украинское радио».

Правительство Болгарии одобрило проект соглашения, предусматривающего отправку на Украину около 100 подержанных БТР — Болгарское национальное радио.

С начала года Украина получила от Запада $28 млрд финансовой помощи — премьер-министр Шмыгаль.

С 2022 года на Украине были арестованы активы российских бизнесменов на сумму $5,1 млрд, санкции введены против 4 тыс. компаний из России — СБУ.

Президент Путин подписал закон, позволяющий через суд исключать из структуры владения значимых компаний и банков иностранных участников из недружественных стран — документ на официальном портале правовой информации.

Саудовская Аравия подтвердила намерение провести 5 августа в Джидде консультации по Украине, встреча пройдет на уровне советников по нацбезопасности — Saudi Press Agency. Представители России на встречу не приглашены.