День 526-й. Самое важное к утру 4 августа

Главные новости
-
Минобороны сообщило о пресечении атаки 13 украинских БПЛА на Крым. В ночь на пятницу, 4 августа, была пресечена попытка украинских военных осуществить атаку беспилотниками по объектам на территории Крыма, сообщило Минобороны России. По его данным, разрушений и пострадавших нет. Уничтожено 10 БПЛА, 3 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
-
Politico: глобальный саммит по Украине может пройти на полях Генассамблеи ООН или саммита G20. Глобальный саммит по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, на котором планируется встреча на уровне глав государств, может пройти на полях саммитов под председательством Генассамблеи ООН в Нью-Йорке или G20 в Нью-Дели. Оба мероприятия планируются в сентябре.
-
Премьер Украины Шмыгаль: на поддержку войск выделяется около $55 млрд в год. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на поддержку вооруженных сил из федерального бюджета выделяется около 2 трлн гривен (около $55 млрд) в год. По его словам, сейчас государство поддерживается за счет финансовой помощи партнеров, грантов и кредитов.
Одной строкой
Евро - 103,38. Доллар - 94,40.
Украина и США вчера, 3 августа, начали переговоры по предоставлению ей гарантий безопасности, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Власти США подтвердили начало переговоров.
Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что Служба безопасности Украины (СБУ) принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост. Транспортный переход был атакован 17 июля.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти обладали информацией о причастности Украины к обеим атакам на Крымский мост. Так он прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова, признавшего причастность страны к двум атакам.
Минобороны: ВСУ попытались атаковать катерами военно-морскую базу в Новороссийске двумя морскими безэкипажными катерами. Их уничтожили.
Разведка Великобритании назвала среди факторов, сдерживающих продвижение вооруженных сил Украины на юге, кустарники и мелкие деревья, постепенно отрастающие на полях сражений.
Курский областной суд признал 19-летнего жителя Новосибирска Данила Бердюгина виновным в покушении на незаконное пересечение государственной границы и в приготовлении к государственной измене. Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год.
Совет директоров Банка России сообщил, что одобрил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля. Также регулятор установил тарифы для операций с цифровыми рублями, которые можно проводить с помощью цифровых кошельков в банковских мобильных приложениях.
Минсельхоз России приостановил прием заявок на льготное кредитование из-за решения Центробанка повысить ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Об этом сообщил директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия окончательно вышла из экономического кризиса и теперь может планомерно переходить к быстрому развитию собственной экономики.
Ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые опережают аналогичные разработки США на пять-десять лет, были созданы для российских истребителей Су-57. Об этом сообщила компания-разработчик вооружения в журнале «Арсенал Отечества».
3 августа президент России Владимир Путин встретился с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности, чтобы, по его словам, попытаться понять их. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников тоже задался этой целью. И многое прояснилось.