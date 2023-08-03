День 525-й. Самое важное к утру 3 августа

У ВСУ колоссальное число раненных в ходе контрнаступления, военных доставляют в медпункты «постоянным потоком», пишет New York Times со ссылкой на медиков. По их словам, огнестрельных ранений мало, многие попадают на больничную койку после ранений от мин;

Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что масштабная мобилизация на Украине может быть объявлена уже зимой, а срок действия военного положения будет продлеваться до конца следующего года;

В украинских школах с сентября запустят обновленную дисциплину «защита Украины», на уроках которой будут обучать управлению дронами, оказанию домедицинской помощи, ориентированию на местности;

Отношения Украины и Польши ухудшились из-за дипломатического скандала и сейчас «не самые хорошие», заявил в эфире радиостанции RMF FM польский замглавы МИД Павел Яблоньский;

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина очень ценит историческую поддержку Польши;

МИД России прорабатывает вопрос выдачи российского паспорта гражданину Киргизии Аскару Кубанычбеку, который был осужден в Бишкеке за участие в боевых действиях на Украине;

Киев вызвал раздражение США своим решением продолжать бои за Бахмут, несмотря на предложения американских советников оставить город, чтобы сберечь ресурсы, сообщает телеканал CNBC;

Оружейные компании в странах Центральной Европы испытывают нехватку рабочих на фоне крупнейшего бума военной промышленности со времен холодной войны, связанного с конфликтом на Украине, передает Reuters со ссылкой на представителей польских и чешских производителей вооружений;

Минобороны России сообщило, что сегодня ночью Киев попытался атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ, сопровождавший гражданский морской транспорт.

Папа римский Франциск призвал искать «креативные решения» для урегулирования конфликта на Украине;

Мужчина в Кишиневе протаранил ворота посольства РФ и пытался скрыться, но был задержан в соседнем городе;