День 430-й. Самое важное к утру 30 апреля

Главное из брифинга Минобороны РФ 29 апреля

На Донецком направлении общие потери противника составили более 575 украинских военнослужащих, два танка, три БМП, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две САУ «Акация» и «Гвоздика», одна гаубица Д-30, а также две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50; На Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили свыше 85 военных ВСУ, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30; На Купянском направлении потери ВСУ составили более 70 военных, пять боевых бронированных машин, автомобиль с боеприпасами, два пикапа, а также одна гаубица Д-20; На Краснолиманском направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 75 военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и Д-30 ВСУ; На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30; ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием морского базирования по командному составу группировки ВСУ «Херсон»; Штурмовые отряды продолжают активные действия по уничтожению противника на западных окраинах Артемовска (Бахмута); Средствами ПВО РФ в ЛНР уничтожен вертолет Ми-8 Украины, за сутки перехвачено 4 снаряда системы HIMARS и 14 беспилотников; Российские войска уничтожили в ДНР склады боеприпасов 72-й мехбригады ВСУ и 110-й бригады теробороны.

Украинский президент анонсировал наступление на Крым

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные планируют контрнаступление. Он убежден, что Украина «сумеет отразить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров под контроль». Сроки наступления он не назвал, но, как полагают СМИ, считается, что оно запланировано на конец весны или начало лета.

Президент Украины Владимир Зеленский. Кадр видеообращения / t. me/V_Zelenskiy_official

Зеленский отметил, что успех Украины во многом зависит от того, продолжит ли Запад поставлять ей оружие. «Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение», — подчеркнул украинский президент. По его мнению, «другим странам дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски третьей мировой войны».

На это заявление в уже привычном жестком стиле отреагировал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он призвал устроить Украине «полный разгром и нанести ей максимальное поражение». Также Медведев упомянул «массовое уничтожение личного состава и военной техники» украинской армии, а также «осуществление актов возмездия в отношении ключевых фигур» правительства Украины.

Дмитрий Медведев. kremlin.ru

Польские власти изъяли здание школы при посольстве РФ

Власти Варшавы начали изъятие в пользу государства здания, в котором находится школа при посольстве РФ, сообщил представитель МИД Польши Лукаш Ясина. По его словам, это здание было занято незаконно. Утром в субботу польские власти начали процедуру изъятия здания школы силовым методом. Они дали время до 19:00 субботы по московскому времени сотрудникам, чтобы покинуть помещение.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что посольство заявит протест польским властям в связи с вторжением и захватом здания школы. Тем не менее, вскоре в посольстве заявили, что все находившиеся на территории российской школы в Варшаве сотрудники покинули здание и переехали на другой объект.

Польша. CC0

В МИД РФ заявили, что Россия рассматривает действия Польши как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и очередное посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в государстве. В министерстве пообещали, что поведение Варшавы не останется без жесткой реакции Москвы и последствий для Польши.

Также стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку факту захвата здания школы при посольстве России в Варшаве.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. sledcom.ru

Россияне и белорусы смогут участвовать в соревнованиях по дзюдо в качестве нейтральных спортсменов

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе.

«Исполнительный комитет IJF принял решение разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях IJF в качестве индивидуальных нейтральных атлетов», — говорится в заявлении пресс-службы.

Также исполком IJF решил проверять биографические данные всех спортсменов, предложенных для участия, включая контент в социальных сетях, с конкретной ссылкой на возможную пропаганду СВО. Только те спортсмены и персонал, которые получат допуск в ходе этого процесса проверки, будут рассматриваться для участия в соревнованиях исполнительным комитетом IJF.

Министр спорта России Олег Матыцин назвал дискриминацией допуск дзюдоистов до соревнований в нейтральном статусе. По его словам, спорт должен оставаться вне политики.

Важное — одной строкой

Великобритания закупит для Украины дальнобойные ракеты дальностью от 100 до 300 км. Также фонд поддержки Украины закупит системы ПВО, разведывательные системы, беспилотники, боеприпасы, инженерную технику и тягачи для танков. Общая стоимость вооружения, которое планируется закупить, составляет 520 млн фунтов стерлингов. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всегда носит с собой пистолет. По его словам, он носит оружие на случай, если ему «придется отстреливаться». Киев посетила делегация США для подписания договора об инвестициях на $25 млн. На нефтехранилище в Севастополе ликвидировали открытое горение на площади 1 тыс. кв. м, возникшее в результате атаки беспилотника. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что компания решила предложить генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву пост первого заместителя командира ЧВК. 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Минобороны разработало изменения в положение о призыве на военную службу в рамках цифровизации воинского учета в России. Согласно проекту, электронные личные дела призывников военкоматы будут формировать, используя государственные информационные ресурсы. Энергетические компании Индии не могут получить дивиденды от своих активов в России на сумму более $400 млн, пишет Bloomberg. Получение затруднено из-за санкционных ограничений в отношении банков в России, а также нежелания России проводить оплату в долларах. Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что обсуждается внесение поправок в закон о военном положении. По его словам, поправки нужны, чтобы можно было провести выборы в регионах, где введен режим военного положения. Украина провела учения территориальной обороны около белорусской границы, сообщил белорусский гостелеканал СТВ. В МИД РФ отвергли политические условия Украины по транзиту аммиака из Тольятти в Одессу. 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