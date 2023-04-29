День 429-й. Самое важное к утру 29 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 28 апреля

На донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 300 украинских военных и наемников; На краснолиманском направлении ВС РФ ликвидировали до 85 единиц личного состава ВСУ и САУ «Акация»; На купянском направлении ликвидировано до 75 военнослужащих ВСУ, две бронемашины и гаубица Д-20; В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов бригады ВСУ и пресечены действия двух украинских диверсионных групп; В западной части Артемовска штурмовые отряды при поддержке ВДВ и группировки «Юг» продолжают уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наемников; В ДНР сбит украинский вертолет Ми-8; На херсонском направлении ликвидировано до 65 украинских военных и самоходная артиллерийская установка «Акация»; На южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли за сутки до 40 единиц личного состава; В районе Константиновки ракетные войска поразили украинский объединенный штаб обороны Артемовска, подразделения «Иностранного легиона»; ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием по пунктам дислокации резервов ВСУ, их выдвижение в районы боевых действий пресечено; ВС РФ поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях; Средства ПВО РФ за сутки перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», уничтожили пять украинских беспилотников;

Шойгу рассказал представителям стран ШОС о нюансах конфликта на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Нью-Дели объяснил, что конфликт на Украине — это следствие преступной политики США, которые таким образом стремятся нанести cтратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и cохранить свое монопольное пoложение в мире.

Он указал на тот факт, что с началом спецоперации ВС РФ на Украине бoевой потенциал и возможности пoчти всех стран НАТО были задействованы пpотив России. Введены санкции, на Украину направляются наемники, разведданные и оружие, которое попадает на черный рынок, а оттуда — в руки террористических организаций.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. mil.ru

В целом, поставки оружия Киеву затягивают конфликт и влекут за собой новые жертвы и разрушения. Особое беспокойство Сергей Шойгу выразил по поводу компонентов биологического оружия, разрабатываемых Пентагоном на Украине, передает ТАСС.

Центробанк дал прогноз по российскому ВВП на текущий год

Совет директоров ЦБ РФ в пятый раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, а также улучшил прогноз по российскому ВВП на 2023 год. Регулятор ожидает, что экономика России вырастет на 0,5−2% к концу 2024 года и достигнет уровня конца 2021 года. Отмечается опережающий рост экономической активности и постепенное восстановление внутреннего спроса.

График. Фото: freepik , автор creativeart.

Относительно внешнеэкономической сферы глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор может провести «тюнинг» валютных ограничений для юридических лиц и учесть просьбы бизнеса. Подчеркивается, что «тюнинг» не является выраженным ослаблением или ужесточением правил, передает РБК.

Также в России запретят торговать акциями оборонных компаний из недружественных стран. Всего таковых на данный момент насчитывается свыше 50. А вот передачу российских «дочек» зарубежных банков под внешнее управление других кредитных организаций Набиуллина назвала нецелесообразной.

Эльвира Набиуллина. duma.gov.ru

Ничего личного. Как идет мировая торговля на фоне украинского кризиса

Украина подала заявку на двухэтапное подорожание транзита российской нефти с текущих €13,6 до €21 за тонну с 1 августа. С 1 июня ставка за прокачку вырастет на 25% — до €17 за тонну, с 1 августа — еще на 23,5%, до €21 за тонну, передает «Коммерсантъ».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным предложил продлить «зерновую сделку», этот вопрос собираются обсудить в ООН. Глава МИД Турции Мевлет Чавушоглу при этом отметил, что претензии России к реализации зерновой сделки Турция не считает беспочвенными.

Переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. kremlin.ru

Тем временем, послы стран Евросоюза поддержали продление беспошлинного ввоза в Европу товаров с Украины на год, сообщило шведское председательство Совета ЕС. Глава МИД Италии Антонио Таяни также заявил, что Украина просит поскорее достигнуть соглашения о совместной закупке вооружений Евросоюзом.

Кроме того, Евросоюз обсуждает введение ограничений на экспорт для стран, которые реэкспортируют санкционную продукцию в Россию. В частности, сообщается, что Марокко экспортирует в Испанию закупленное в России дизельное топливо.

Экспорт. Центр поддержки экспорта «Алтайского фонда МСП»

Важное — одной строкой

В первом квартале Euroclear получил €734 млн в виде процентных доходов от инвестирования замороженных активов РФ; Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что передача Украине дополнительных 80 танков Leopard 1 начнется в середине года; Президенты Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова прибыли в Киев, где проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским; Президент РФ Владимир Путин предложил внедрять курсы по управлению беспилотниками в школьную программу — по его мнению, ранняя профориентация пойдет на пользу стране; Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Молдавии не существует — «местные начальники ее продали Румынии». Российского посла в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД страны для дачи объяснений; СКР заочно предъявил обвинение в наемничестве 12 иностранцам — гражданам Великобритании, Южной Кореи, Австралии и Франции, а также 8 американцам; Курс евро на Мосбирже опустился ниже 89 руб., в последний раз он находился на этом уровне 11 апреля; Украина заканчивает подготовку к контрнаступлению, рассказал министр обороны Алексей Резников; Российские военнослужащие сорвали ротацию украинских войск у четырех населенных пунктов в ДНР, уничтожив до 50 боевиков; Украинский БПЛА ночью атаковал Суземский район Брянской области, никто не пострадал; Министерство обороны Испании опровергает данные об отправке испанских солдат для участия в боевых действиях на Украине; Росфинмониторинг включил Дарью Трепову, обвиняемую по делу о теракте в петербургском баре, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, в перечень террористов и экстремистов; Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на Украину прибыли французские артиллерийские установки Caesar, которые ранее находились на вооружении армии Дании; Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в ходе обстрела города со стороны ВСУ один из снарядов попал в маршрутное такси. По предварительной информации в результате погибли семь человек; Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что обстрелу в Донецке подверглись больница, парк и жилые дома. В Республиканскую травматологию поступило 19 раненых, погибли девять мирных жителей, в том числе восьмилетняя девочка; В Россию через Финляндию могло быть ввезено буровое оборудование на сумму около €2,2 млн в обход санкций; Шебекинский городской округ Белгородской области попал под массовый обстрел с беспилотников. Никто не пострадал, значительных разрушений нет, но повреждена линия электропередачи; ФСБ задержала сторонника неонацизма, который готовил диверсию в Калужской области; Президент Чехии Петр Павел в ходе визита в Киев заявил о том, что его страна совместно с Украиной намерена заняться производством боеприпасов, учебных самолетов, а также ремонтом танков; Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что разовый взнос бизнеса в бюджет можно будет выплатить в 2023 году в размере 5% или в 2024 году в размере 10%; Президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию ВС РФ и действия, угрожающие национальной безопасности; Субъекты федерации в 2022 году направили более 57 млрд руб. на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков; В РФ вводится наказание — до 5 лет тюрьмы — за помощь в исполнении незаконных решений международных организаций; Президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса с 2014 года и других добровольцев; МИД Украины через посольство в Белграде разослал редакциям сербских СМИ таблицу с «рекомендуемой» терминологией по освещению специальной военной операции России; Украина получила от США очередной грант в размере $1,25 млрд долларов; Германия планирует произвести до 250 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм из 1 млн, который страны Евросоюза договорились поставить Украине до конца года; В РФ вводится пожизненное лишение свободы за госизмену; На Запорожской АЭС устранили повреждения от атаки дронов ВСУ; Власти Японии согласовывают вопрос о проведении в июле в Польше тренировок для украинских саперов; ВСУ за ночь выпустили 38 снарядов по Новой Каховке, Каховке, Алешкам; В Николаевской и Херсонской областях фиксируются массовые перемещения ВСУ; Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев внедрил уже 20% стандартов НАТО; В ЛНР возведут два мемориала, посвященных борьбе Донбасса за свободу; Число детей, прибывших из Украины и Донбасса после начала конфликта, составляет около 730 тыс., большинство из них прибыли с родителями, лишь 358 детей устроены в семьи; В МФЦ Алтайского края открылась выставка картин о героизме россиян в ходе спецоперации.

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