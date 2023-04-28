День 428-й. Самое важное к утру 28 апреля

Главное из брифинга Минобороны РФ 27 апреля

Российские войска нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием морского базирования по пунктам дислокации резервов противника. Цель удара достигнута, все объекты поражены. Удары пресекли выдвижение морской пехоты ВСУ в районы боевых действий; На Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 400 украинских военных, две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также САУ «Гвоздика»; Штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами Артемовска (Бахмута); На Купянском направлении потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевую машину РСЗО «Град»; На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 70 военных, боевую бронированную машина, два автомобиля, гаубицу Д-30, а также САУ «Гвоздика» и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС РФ уничтожили за сутки до 60 украинских военных, БТР, боевую машину ЗРК «Тор-М1», три автомобиля и артсистему М777; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 30 украинских военнослужащих, четыре пусковые установки ЗРК «С-300», одну зенитную самоходную установку «Gepard», два автомобиля, а также две гаубицы Д-30; ВКС РФ сбили украинский самолет Су-24 в ДНР; Действия четырех украинских диверсионных групп пресечено на купянском направлении в ЛНР и Харьковской области; Средства ПВО РФ за сутки перехватили 4 снаряда РСЗО HIMARS, сбили 21 беспилотник; В ДНР ВС РФ уничтожили две украинские РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и СТ-68; Российские военные поразили три командно-наблюдательных пункта ВСУ.

В НАТО заявили о передаче Украине 98% обещанных боевых машин

Страны—участники НАТО передали Украине более 98% обещанных боевых машин, а также подготовили не менее девяти бронетанковых бригад, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Государства—члены НАТО уже передали Украине беспрецедентную военную помощь в виде 1550 бронемашин, 230 танков, современных средств ПВО и современной артиллерии, огромных объемов боеприпасов, обеспечили подготовку и вооружение свыше девяти бронетанковых бригад», — рассказал Столтенберг.

Военная техника. Танк. СС0

Ранее о том, что Украина получила от союзников уже более 98% обещанной военной техники, заявлял командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал армии США Кристофер Каволи. Примечательно, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Каволи исходит «из определенной математики». По его мнению, оценка в 97−98% — «это слишком». Он добавил, что техники должно быть намного больше.

Hyundai Motor хочет уйти из России

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor намерен продать свои заводы в России казахстанской компании и покинуть российский рынок. Сейчас компания ожидает решения российских властей, сообщает телеканал MBC.

По информации СМИ, в условия сделки включено положение о том, что Hyundai Motor может выкупить активы обратно в любое время. В то же время в самой компании не подтвердили, что решение о судьбе российского производства было принято.

«Действительно, имеют место дискуссии о продаже, но ничего не было решено», — заявили в Hyundai Motor.

Hyundai. Автомобиль. Стена. Photo by Sahej Brar on Unsplash.

Напомним, автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. В простое находились 2 206 работников завода из 2 537. До прекращения производства предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Производственная мощность завода, запущенного в 2010 году, составляла более 200 тыс. автомобилей в год.

Россия перенаправит в Азию свыше 60% нефти , поставлявшейся в Европу

Россия в 2023 году перенаправит в Азию 140 млн тонн экспорта нефти и нефтепродуктов, которые ранее приходились на Европу. Поставки в ЕС в текущем году составят около 80−90 млн тонн против 220 млн тонн в 2022-м, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«По 2022 году перенаправлено порядка 40 млн тонн из общего нашего экспорта нефти и нефтепродуктов, который был в западном направлении. Было 220 млн тонн, вот 40 млн тонн ушло на восток. В этом году уйдет 140 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Останется порядка 80−90 млн тонн на западе», — рассказал Новак.

Александр Новак. government.ru

Таким образом, Россия в 2023 году планирует перенаправить в Азию более 60% экспорта нефти и нефтепродуктов. Ранее Александр Новак говорил, что Россия уже перенаправила в Азию около 20% нефти, ранее поставлявшейся в страны Европы.

Важное — одной строкой

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