День 427-й. Самое важное к утру 27 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 26 апреля

На донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 300 украинских военных и наемников; На краснолиманском направлении ВС РФ ликвидировали более 65 единиц личного состава ВСУ и САУ «Акация»; На купянском направлении ликвидировано более 40 военнослужащих ВСУ; В Харьковской области и ЛНР пресечены действия четырех украинских ДРГ; В западной части Артемовска штурмовые отряды при поддержке ВДВ и группировки «Юг» продолжают уничтожение подразделений ВСУ и наемников; В ДНР и ЛНР уничтожены две украинские ДРГ; В Херсонской области ликвидировано до 30 украинских военных и артсистема М777, поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВСУ в районе острова Великого, сбит украинский самолет Су-25, уничтожена американская РЛС; ВС РФ поразили 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.

Си Цзиньпин провел телефонную беседу с Зеленским

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые с начала СВО поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам представителя китайского МИД Хуа Чуньин, разговор состоялся по инициативе украинской стороны, передает РБК.

Си Цзиньпин заявил Владимиру Зеленскому, что диалог и переговоры являются единственным путем урегулирования конфликта на Украине и указал, что в ядерной войне не может быть победителей.

Председатель КНР Си Цзиньпин. kremlin.ru

На Украину будет направлен спецпредставитель Китая для обсуждения условий урегулирования кризиса. Китайскую делегацию по мирному урегулированию, которая поедет на Украину и в другие страны, возглавит бывший посол КНР в РФ Ли Хуэй.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговоров Украине, однако указала на то, что управляемый американцами Киев не воспримет призывы к миру адекватно.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. www.mid.ru

Финские и немецкие активы в России перешли в управление Росимущества

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, передающий Росимуществу управление 98% акций компании «Фортум», принадлежащей финской корпорации Fortum, а также 83,73% акций «Юнипро», которой владеет немецкий концерн Uniper. В Пресс-службе Росимущества сообщили, что список может быть расширен.

«Фортум» является одним из ведущих поставщиков и производителей тепло- и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири. Балансовая стоимость активов Fortum в РФ по состоянию на 31 декабря 2022 года составляла €1,7 млрд, передает «Коммерсантъ».

Евро. Валюта. CC0

Российские активы Fortum и Uniper считаются переданными в управление Росимуществу с момента подписания соответствующего указа президентом России, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Лондон все-таки передал Киеву снаряды с обедненным ураном

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков предупредил британцев об ответственности за поставки Украине снарядов с обедненным ураном. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя эту поставку, отметила, что стороны должны охлаждать напряженную ситуацию, а не подливать масла в огонь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. kremlin.ru

Во вторник замминистра обороны Англии Джеймс Хиппи подтвердил, что отправку Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном. Хиппи заявил, что Лондон не отслеживает их использование и не обязан заниматься ликвидацией последствий их применения после окончания конфликта. Посольство РФ в Британии назвало его слова циничными и лицемерными.

Кроме того, ТАСС передает, что Хиппи признал присутствие на Украине британских военнослужащих, однако заявил, что находятся они там для поддержки дипломатического присутствия Англии в стране и для предложения программы обучения ВСУ.

Армия FreePik

Важное — одной строкой

Украина получит западные вооружения для проведения контрнаступления вовремя, заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи; Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что, по его мнению, Украина «имеет право уничтожать все» в новых регионах России; Украина готова к обсуждению любого мирного плана, который не предусматривает заморозку конфликта с Россией или «сдачу» территорий, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба; Военные действия на Украине преподают США «ценные уроки» на случай потенциального конфликта с Китаем, заявила замминистра обороны США Кэтлин Хикс; Белорусские военные начали обучение использованию оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и ядерных боеприпасов к ним; Помощник командующего объединенными силами ВСУ Евгений Силкин заявил, что из приграничных районов Черниговской и Сумской областей эвакуировали почти все население; СК России заявил, что ведомство будет расследовать преступления французских наемников в отношении российских военнопленных; Дмитрий Рогозин обратил внимание на появление над российскими позициями в Запорожской области французского беспилотника Harfang MALE UAS; Совфед одобрил закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию армии, за действия, угрожающие национальной безопасности, публичный призыв к экстремизму и посягательство на жизнь государственного деятеля; МИД России объявил о высылке 10 норвежских дипломатов в ответ на аналогичные действия Норвегии; Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приехал в Италию и встретился с президентом республики Серджо Маттареллой; Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что России не нужна Олимпиада, ради выступления на которой российским спортсменам предлагают предать Родину; Минфин США дал JPMorgan Chase&Co разрешение на обработку платежей Россельхозбанка, который задействован в зерновой сделке; Президент Украины Владимир Зеленский впервые с 2021 года назначил посла Украины в Китае. Им стал Павел Рябикин; Правительство Чехии ввело санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он стал первым россиянином, попавшим в национальный санкционный список страны; В Белом доме поприветствовали телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского; Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова уточнила, что обмен военнопленными был совершен по схеме 40 на 40. Однако сверх этого Москва передала Киеву четырех тяжелораненых солдат ВСУ; Минобороны сообщило об аварии самолета МиГ-31 в ходе выполнения учебного полета в Мурманской области. В военном ведомстве указали, что самолет упал в безлюдном месте. Оба пилота живы и здоровы, были эвакуированы; Мирное соглашение по Украине не может быть достигнуто за счет компромиссов по территориальному вопросу, страна должна сохраниться в границах 1991 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский; Отступление украинских сил из Бахмута приведет к обвалу фронта, из-за чего ВСУ будут вынуждены отступать на запад, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов; ВКС России применяют управляемые авиационные бомбы без вхождения в зону действия ПВО Украины; Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО представить сроки вступления страны в блок на саммите альянса в Вильнюсе или до конца текущего года; Командующий сил специальных операций Вооруженных сил Украины Виктор Хоренко заявил о сложной ситуации в Бахмуте после того, как побывал на позициях ВСУ; Убытки аграриев Словакии из-за ситуации с украинскими сельскохозтоварами, которые оседали на европейском рынке, составили около €200 млн, сообщил глава словацкого министерства сельского хозяйства Самуэл Влчан; Генпрокурор Игорь Краснов объявил, что в Донбассе будет создана специализированная прокуратура по надзору в сфере угольной отрасли; Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картополов считает, что для охраны российских границ можно задействовать местное население, поскольку у России нет возможностей охранять границы по всему периметру, как это было в СССР; Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, наделяющий статусом ветерана и инвалида боевых действий ополченцев, входивших в состав воинских формирования ДНР и ЛНР с 2014 года, а также лиц, заключивших контракты с ЧВК; В Польше в мае откроется центр по обслуживанию и ремонту танков Leopard-2, задействованных на Украине; Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий возможность кредитных каникул для всех лиц, являющихся созаемщиками мобилизованных граждан; Эстония не планирует досрочное отключение от российской энергосистемы, как этого желает Литва, сообщил в среду эстонский вице-канцлер по вопросам энергетики и полезных ископаемых министерства экономики Тимо Татар; Турецкая оппозиция считает, что в отношениях с Россией важным фактором является соседство по региону и давняя история, а не нынешние союзнические отношения республики с НАТО; Роскомнадзор заблокировал 160 тыс. ресурсов с фейками о специальной военной операции с 24 февраля 2022 года; США в текущем году произведут 80 ядерных боеголовок, следует из данных Национального управления по ядерной безопасности США; Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила отказом на призыв представителей местных властей Венгрии отменить санкции против России; Страны НАТО доставили в Одесскую область шесть танков Leopard и 24 танка Т-72 для украинских войск; Италия претендует на проведение международной конференции по восстановлению Украины в 2025 году; Около 100 белгородских предпринимателей претендуют на компенсацию ущерба от обстрелов ВСУ; В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки 26 раз обстреляли населенные пункты. Ранен один мирный житель; В правящей партии Японии предложили поставить Украине ракеты и средства ПВО; Офис президента Украины Владимира Зеленского отдал распоряжение главам военно-гражданских администраций на подконтрольных Киеву территориях провести мероприятия по дискредитации России; Военная техника, поставленная в ряды ВСУ странами — членами НАТО, не справляется с непогодой, поэтому украинские военные стараются задействовать советские тягачи для эвакуации раненых в зоне проведения СВО, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко; ВСУ за ночь выпустили 38 снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области; Военный комитет НАТО обсудит 10 мая в Брюсселе поддержку Украины; Евгений Пригожин считает, что ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая; Итальянские власти оказали Киеву военную поддержку на сумму порядка €1,5 млрд, сообщил глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни; ВСУ перебрасывают в район Орехова и Гуляйполя три бригады, в том числе десантно-штурмовую; Более 7 тыс. операторов беспилотных летательных аппаратов для ВСУ было подготовлено на Украине; Американский актер, спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал высказал уверенность в победе России в конфликте на Украине.

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