День 420-й. Самое важное к утру 20 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 19 апреля

На донецком направлении потери ВСУ за сутки составили до 380 единиц личного состава; На краснолиманском направлении ВС РФ ликвидировали до 75 украинских военных; На купянском направлении уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ; В Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады украинской теробороны; На южнодонецком и запорожском направлениях ликвидировано около 120 украинских военных; В Харьковской области ВКС России сбили украинский Су-25, также здесь пресечена деятельность двух украинских ДРГ; Артемовск блокирован подразделениями ВДВ с юга и севера, штурмовые отряды «Вагнер» освободили три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города, попытки ВСУ контратаковать пресечены; В ДНР российские военные уничтожили наведенную ВСУ понтонную переправу через Северский Донец в районе Северска Малого и пресекли контратаки в ряде населенных пунктов и поразили командно-наблюдательный пункт батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки. ВКС России сбили два украинских МиГ-29.

Путин объяснил , почему решил лично посетить штабы в ЛНР и Херсонской области

Президент РФ Владимир Путин объяснил свое решение лично посетить штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области и штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР. Глава государства рассказал, что не хотел отвлекать командиров надолго и заставлять удаляться на большие расстояния от дислокации их подразделений, передает «Коммерсантъ».

По итогам поездки президент поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину срочно привести в порядок пункт пропуска Гуково на границе ЛНР с Ростовской областью. По словам Владимира Путина, там слишком узко, дороги почти нет, и скоро нельзя будут не только проехать, но и пройти.

Владимир Путин. kremlin.ru

Чиновник заверил главу государства, что все будет отработано, а помимо старых появятся еще и новые пункты с новыми дорогами. Он добавил, что пропускная способность ряда пунктов увеличена в шесть-восемь раз, но этого все равно недостаточно, поскольку трафик там «гигантский».

Южная Корея может начать поставки оружия Украине

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что его страна может начать поставлять оружие на Украину, «если возникнет серьезная угроза мирному населению страны». Посольство РФ в республике уже заявило, что такой шаг окончательно разрушит русско-корейские отношения, а пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков указал, что поставки оружия будут означать определенную стадию вовлеченности Сеула в конфликт.

Южная Корея СС0

«Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР?», — таким вопросом задался в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Председатель ведущей южнокорейской оппозиционной партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён уже призвал президента не провоцировать враждебность других государств на международной арене.

Заявление главы Южной Кореи прозвучало вскоре после того, как специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин указал в интервью ТАСС, что США не вправе диктовать Пекину приказы по вопросу поставок вооружений и что шантажа по этому вопросу Китай не примет.

Флаг Китая. CC0

Тем временем, агентство Kyodo сообщило, что вариант передачи Украине летальных вооружений изучают члены правительства Японии, а также правящей Либерально-демократической партии.

По зернышку. К блокаде украинского продовольствия может присоединиться весь Евросоюз

Ввоз продуктов питания с Украины до конца июня запретили Венгрия и Болгария. Таможня Румынии начнет проверять все украинские сельхозтовары из-за обнаружения в них повышенного количества пестицидов, передает РБК.

Въезд запрещен. Михаил Хаустов

«Польское радио» со ссылкой на собственный источник в Брюсселе утверждает, что Еврокомиссия готова принять общеевропейский запрет на ввоз с Украины пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. Этот вопрос планируется обсудить на встрече вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии, Румынии и самой Украины.

Кроме того, ЕК по инициативе ее главы Урсулы фон дер Ляйен готовит новый пакет финансовой поддержки в размере €100 млн для пострадавших из-за импорта украинского зерна фермеров стран Восточной Европы. Об этом ее письменно попросили пять государств Евросоюза, сообщила представитель комиссии Дана Спинант.

Евро. Валюта. CC0

Важное — одной строкой

Конфликт на Украине, скорее всего, продолжится и в 2024 году, несмотря на оптимистичные ожидания планируемого наступления ВСУ, заявил министр британского Минобороны Бен Уоллес; Китай поддержал намерение президента Франции Эмманюэля Макрона представить мирный план по Украине; Украинского посла в Белоруссии Игоря Кизима отозвали в Киев для консультаций после встречи белорусского президента Александра Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным; На встрече контактной группы по обороне Украины представители Киева попросят западных партнеров срочно передать ракеты для зенитно-ракетных комплексов; Вопрос о взятии Артемовска (Бахмута) будет решен в ближайшее время, заявил советник главы ДНР Ян Гагин; Инспекции судов в рамках «зернового коридора» возобновляются, сообщил в Twitter министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков; На территорию Киево-Печерской лавры зашла полиция, такое право полицейским предоставил Печерский районный суд Киева; Правительство Якутии попросило Минобороны и военную прокуратуру РФ разобраться в жалобах якутских мобилизованных на принудительное включение в ряды частных военных компаний «Ветеран» и «Вагнер»; Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании призывной комиссии республики, а также об учреждении призывных комиссий местных администраций; Мосгорсуд признал законным приговор Илье Яшину (признан в России иноагентом), получившему 8,5 лет за распространение фейков о ВС РФ; Министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал с инспекцией в один из полков Владимирского ракетного объединения в Калужской области; Сбербанк планирует полностью отказаться от американских банкоматов в ближайшие два-три года; В Брянской области беспилотник атаковал военкомат, в здании частично выбиты стекла, пострадавших нет; Работа над новыми учебниками истории с разделами про спецоперацию еще идет, к 1 сентября 2023 года книги поступят в школы; Президент США Джо Байден еще на год продлил запрет на заход в порты США для морских судов, связанных с Россией; Глава МИД РФ Сергей Лавров передал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро приглашение Владимира Путина «посетить Россию в любой удобный момент»; Минэнерго США заявило «Росатому», что на Запорожской АЭС есть американская техническая информация, подлежащая экспортному контролю; В рамках проверки боеготовности флота восемь бомбардировщиков ТУ-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями; На въездах на Крымский мост со стороны Крыма и Краснодарского края оборудуют не менее 40 новых пунктов досмотра транспорта, сообщил Росавтодор; В Керчи предотвращена диверсия, сотрудники ФСБ задержали мужчину, который готовил взрыв на объекте энергосистемы; Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что к России нужно присоединить территории северного Причерноморья, включая Николаевскую и Одесскую области, чтобы вернуться к границам Российской империи времен Екатерины II; Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что Россия предложила стране покупать природный газ по цене «гораздо ниже, чем Белоруссии»; Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков сообщил, что банк открыл в новых регионах уже более 400 отделений в 82 населенных пунктах; Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что нужно ввести «самые жесткие ограничения» против российской атомной отрасли, сделать особый акцент на санкциях против «Росатома»; Мобилизованных участников спецоперации из Забайкалья освободили от уплаты транспортного налога; Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что в страну прибыли ЗРК Patriot; Актер Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства против Виталия Бородина, который обвинял его в дискредитации ВС РФ; Швеция требует от Сербии ввести санкции против России, заявил сербский президент Александр Вучич; Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, распространяющий кредитные каникулы для созаемщиков мобилизованных, чтобы в случае их смерти или тяжелой инвалидности долг не ложился на родителей или усыновителей; Миграционная служба Финляндии прогнозирует, что в 2023 году получит от россиян до 1,2 тыс. первичных запросов на предоставление убежища; Советник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим считает, что прекращения конфликта на Украине невозможно достичь поставками вооружений Киеву и введением санкций в отношении Москвы; Подразделения ВСУ сталкиваются с проблемами при ремонте военной техники, поставленной странами НАТО, и ее подготовке для использования в летний период, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко; ВСУ накапливают резервы в районе населенного пункта Богатырь на контролируемой Киевом территории ДНР, которые могут быть переброшены на запорожское либо южнодонецкое направление, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов; Военнослужащие Росгвардии выявили в Запорожской области пособника ВСУ, который собирал персональные данные работников образовательных учреждений; Шесть испанских танков Leopard уже находятся в порту Сантандера для отправки на текущей неделе на Украину; Киев пытается затопить минные поля у ЗАЭС и готовит десант к захвату станции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов; В МИД РФ заявили, что с февраля 2022 года от артиллерийских ударов Киева в новых регионах РФ погибли более 4,6 тыс. мирных жителей, включая почти 200 детей; Вена заявила Риму о необходимости получать разрешение на транзит вооружений для Украины; Французская военно-промышленная компания Nexter столкнулась с некоторыми проблемами в производстве боеприпасов; Папа Римский Франциск попробует использовать предстоящий визит в Венгрию для поиска путей мирного урегулирования на Украине, считает госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин; Украина получила вторую из четырех обещанных Берлином систем противовоздушной обороны IRIS-T; Глава МИД ФРГ Анналена Бербок утверждает, что Запад не намерен прекращать санкционную политику в отношении России, пока длится конфликт на Украине; Имя погибшего героя специальной военной операции Дениса Зорина дали улице в городе Ставрополе; Главное управление собственной безопасности МВД России при участии ФСБ проводит проверки в отделах полиции по Центральному округу Москвы из-за утечки данных по заказу граждан Украины; Холодная зима опустошит газохранилища ФРГ уже к январю 2024 года, прогнозирует объединение представителей энергосектора Initiative Energien Speichern e. V. (INES); Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что побывал на границе страны с Белоруссией и Польшей; Международный инвестиционный банк, оказавшийся под санкциями США, перенесет свою штаб-квартиру из Венгрии в Россию; Молдавия выдворяет сотрудника посольства России после инцидента с отказом во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову; Арест земли и здания Российского центра науки и культуры в Финляндии, принадлежащих Российской Федерации, отменен, сообщили местные власти; Страны НАТО смогут подумать о приеме Украины в альянс, только когда боевые действия закончатся, заявил президент Чехии Петр Павел; Польские власти в связи с ситуацией с украинской сельхозпродукцией предоставят аграриям страны помощь в объеме примерно 5 млрд злотых (€1 млрд), из них 2 млрд уже выделены, сообщил в среду заместитель министра финансов Польши Артур Собонь.

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