День 417-й. Самое важное к утру 17 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 16 апреля

На донецком направлении ликвидировано до 145 украинских военнослужащих; На краснолиманском направлении потери ВСУ составили до 80 единиц личного состава; На купянском направлении уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, а также пресечена деятельность трех ДРГ; На херсонском направлении ВСУ потеряли свыше 30 единиц личного состава; На южнодонецком и запорожском направлениях ВС РФ ликвидировали более 45 украинских военных, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37; В ДНР и Запорожской области поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад теробороны ВСУ; В ДНР российские войска поразили подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ, пытавшейся контратаковать в направлении Малоильиновки; На краснолиманском направлении уничтожено три склада боеприпасов ВСУ; В северо-западной и юго-восточной частях Артемовска штурмовые отряды «Вагнер» освободили два квартала, поддержку с флангов им оказывали подразделения ВДВ; Средства ПВО РФ за сутки сбили 10 снарядов HIMARS и «Смерч», а также три ракеты HARM и четыре украинских БПЛА.

ВСУ обстреляли донецкий кафедральный собор прямо на Пасху

Во время пасхального богослужения ВСУ нанесли удар в район кафедрального Спасо-Преображенского собора в Донецке. Один мирный житель погиб, шестеро пострадали. Разрушен располагавшийся неподалеку детский сад.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточняет, что украинские формирования в пасхальную ночь выпустили по Донецку 20 ракет из реактивных систем залпового огня.

Церковь. Храм. Православие СС0

В субботу ВСУ 34 раза обстреляли жилые дома и гражданскую инфраструктуру Донецка, Горловки и Макеевки. В воскресенье украинские подразделения продолжили обстреливать Донецк снарядами натовского калибра, передает ТАСС.

Артиллеристы ВС РФ на донецком направлении ликвидировали опорные пункты «Иностранного легиона» и теробороны Украины, а также механизированной бригады ВСУ. Один из опорных пунктов уничтожен ударом тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Армия FreePik

В Европе продолжается энергетический передел

Министры стран G7 заявили о необходимости согласовывать действия для снижения рисков, связанных с экспортом российского газа и о постепенном отказе от ископаемого топлива. Правда, сроки согласовать не удалось, передает «Коммерсантъ».

Также в итоговом коммюнике допускаются новые инвестиции в природный газ «для устранения потенциального дефицита рынка из-за военной операции России на Украине, если они осуществляются в соответствии с климатическими целями».

Баллоны с газом. Фото: freepik.

Между тем, министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что Италия уже эффективно преодолела зависимость от российского газа, снизив его долю в структуре поставок с 40% до 10%. Полностью отказаться от газа из РФ Италия планирует к 2025 году.

Представитель Центра радиационной безопасности Финляндии Петтери Тииппана сообщил, что 15 апреля из аэропорта Хельсинки вечером вылетели два самолета с российским ядерным топливом. Кому они предназначаются, пока неизвестно. Европейским покупателям топливо из РФ доставляется через Финляндию с ноября 2022 года.

Тем временем, в Германии отключили от энергосети три последние атомные электростанции. Последние атомные станции ФРГ планировалось отключить еще до 1 января 2023 года, однако срок эксплуатации был продлен до 15 апреля из-за военной операции России на Украине и энергокризиса.

АЭС «Аккую». СС0

Французы готовят на Украине провокацию

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил о том, что журналисты из Франции с большой долей вероятности готовят информационную провокацию, направленную против российских войск.

Он пояснил, что по данным радиоразведки, группа французских журналистов прибыла в район Гуляйполя, где может готовить провокационные видеосюжеты об ударах группировки «Восток» по объектам гражданской инфраструктуры и районам пребывания мирных жителей.

Между тем, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала начать работать над созданием условий для мирных переговоров по Украине, заявив, что ответственность за это лежит на всех странах, передает ТАСС.

Газеты. unsplash.com.

Важное — одной строкой

Власти Украины сообщили о пасхальном обмене пленными. По словам главы офиса президента Андрея Ермака, Киев получил 130 человек; Власти Польши и Венгрии ограничили ввоз украинской сельхозпродукции до 30 июня; Италия передала Украине около 20 самоходных артиллерийских установок M109L; Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену»; Российский рынок покинула лишь малая доля западных компаний, которые обещали сделать это после ввода войск РФ на Украину, сообщает The Washington Post; Правозащитник Татьяна Москалькова прокомментировала взрывы в Донецке в пасхальную ночь словами: «Безбожные сволочи в своем репертуаре — бьют по мирному населению. Отомстим!»; Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на следующей неделе планируется утвердить программу социально-экономического развития ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей; В ЕГЭ по истории включат задания, связанные со специальной военной операцией ВС РФ на территории Украины; Украина официально не прерывала отношения с СНГ, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев; В Японии пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств G7. Одной из основных тем переговоров станет ситуация вокруг Украины; Патриарх Кирилл призвал россиян и украинцев сделать все для cкорейшего окончания конфликта; Представитель силовых ведомств ДНР сообщил, что за две недели сдались в плен около 80 украинских военнослужащих; Потери Вооруженных сил Украины после начала российской специальной военной операции меньше, чем количество жертв землетрясений в Турции, заявил украинский министр обороны Алексей Резников; Еврокомиссия сочла неприемлемыми запреты Венгрии и Польши на импорт сельхозпродукции с территории Украины Министр внешней торговли и развития Нидерландов Лише Шрайнемахер заявила, что по через Всемирный банк Голландия направит €40 млн для финансирования сельскохозяйственного бизнеса на Украине, еще €60 млн — на закупку генераторов для следующей зимы; Глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что его страна готова помочь Молдавии и Украине с технической экспертизой выполнения условий для вступления в Евросоюз;

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