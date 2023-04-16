День 416-й. Самое важное к утру 16 апреля

Главное из брифинга Минобороны РФ 15 апреля

На Краснолиманском направлении войска РФ уничтожили более 60 военных ВСУ, 2 боевые бронированные машины, 1 пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30; На Донецком направлении общие потери ВСУ за сутки составили более 315 военнослужащих ВСУ, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также боевая машина РСЗО «Град»; На Купянском направлении ВСУ потеряли за сутки до 40 человек, БТР и 2 автомобиля; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 30 военных, пикап, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 15 военных, 2 автомобиля и 3 САУ «Гвоздика» ВСУ; Нанесено поражение 73 артиллерийским подразделениям ВСУ в 95 районах; Средства ПВО РФ за сутки перехватили 5 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожили 3 беспилотника; ВС РФ уничтожили склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в ДНР.

Украинские власти объявили о скором контрнаступлении

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление украинских военных начнется в ближайшее время.

«Ничто не повлияет и не изменит наши планы на контрнаступление. Наша цель — победа, наша цель — освобождение украинских территорий в границах 1991 года. Мы уверены в том, что контрнаступление состоится уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают», — заявил Шмыгаль.

Накануне президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели почти полуторачасовой телефонный разговор. Главы государств, в частности, обсудили ситуацию на передовой, необходимость получения Украиной гарантий безопасности перед вступлением в НАТО и предложенную Киевом «формулу мира».

Польша временно запретит импорт украинского зерна

Кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт украинского зерна. Министерство сельского хозяйства Украины заявило, что решение Польши запретить импорт ее зерна и некоторых других продовольственных товаров нарушает соглашение, достигнутое в апреле. Агентство Bloomberg сообщает, что польские власти принимают меры по сокращению импорта в целях защиты своих фермеров от конкуренции.

Зерно. Урожай. СС0

Напомним, в пятницу шесть стран Евросоюза, в том числе Польша, выступили за создание единого европейского механизма по закупке украинского зерна и введение в ЕС таможенных квот на сельхозпродукцию с Украины.

Ранее польские фермеры выражали протест из-за того, что в стране оседает и реализуется зерно, ввозимое с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая.

Зерно. Элеватор. СС0

По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около двух миллионов тонн зерна.

Новые поставки вооружения Украине от Дании и США

Минобороны Дании сообщило о скорой поставке танков на Украину. Речь идет о передаче Киеву 80 Leopard 1 А5 для двух танковых батальонов в ближайшие месяцы, сообщает минобороны Дании.

Помимо этого, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot прибудут на Украину после Пасхи. Более конкретные сроки он не назвал.

ЗРК Patriot/ Авторство: Hunini. Собственная работа , CC BY-SA 4.0 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66405072

Напомним, в декабре 2022 года США анонсировали передачу Украине ЗРК Patriot. В январе 2023 года о планах поставок этого вооружения сообщали в Германии и Нидерландах. В начале марта The Financial Times писала, что Украина получила один из комплексов Patriot и готовит его к эксплуатации.

Важное — одной строкой

В результате обстрела в Курской области загорелись дом и сарай. Минобороны США заключило соглашение с Aerojet Rocketdyne (AR) на сумму $215,6 млн для увеличения производства комплексных ракетных двигательных установок для поставок Украине. Командир взвода интернационального легиона ВСУ из Польши погиб в Бахмуте. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что для российских властей и общества необходимо поставить «жирную точку» в специальной военной операции. По его мнению, «идеальным вариантом» стало бы объявление об окончании операции. Кинотеатры с помощью Фонда кино будут открыты в новых регионах России. Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против граждан РФ, в их числе Илья Авербух и Игорь Акинфеев, следует из указа президента Украины. Паралимпийский комитет России направил письмо в ООН с просьбой призвать Международный паралимпийский комитет к недопущению дискриминации россиян по национальному признаку. Обращение также направили в комитет ООН по правам инвалидов, ЮНЕСКО, Всемирный союз инвалидов, Международную организацию инвалидов, Международный консорциум по инвалидности и развитию. G7 направила Швейцарии письмо с критикой ее работы по блокировке подсанкционных российских активов. Страны объединения обеспокоены возможностями обхода ограничений. Берн назвал обвинения необоснованными. Администрация Джо Байдена решила выделить Украине еще $4,9 млрд бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка, сообщил Госдепартамент. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва по итогам поездки в Китай обратился к США и Евросоюзу с призывом приложить усилия для разрешения российско-украинского конфликта. Правительство Германии выступает за включение российского атомного сектора в 11-й пакет санкций Евросоюза (ЕС), заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Он считает, что РФ использует зависимость от ее энергоресурсов для оказания давления. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном послании затронул тему военной операции на Украине. Он выразил надежду на то, что народам России, Украины и Белоруссии будет дарован «прочный и справедливый мир». Пять чеченских военнослужащих полка «Север — Ахмат» Минобороны РФ, освобожденных из украинского плена, вернулись в Россию. МО РФ заявило, что отряды «Вагнер» овладели двумя кварталами на окраинах Артемовска. На Украине вступил в силу закон об увеличении военных расходов бюджета на $14,6 млрд. В Приморье катеру присвоили имя погибшего в ходе СВО Героя России Андрея Иванова.

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