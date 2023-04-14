День 414-й. Самое важное к утру 14 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 13 апреля

На донецком направлении ликвидировано до 300 военнослужащих ВСУ; На краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 80 единиц личного состава; На херсонском направлении уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ и самоходная гаубица «Гвоздика»; На южнодонецком и запорожском направлениях уничтожено до 20 украинских военных; В ДНР российские войска поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах Калиновки, Николаевки и Ступочек; В ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й мехбригады ВСУ; Штурмовые отряды «Вагнера» вытесняют противника из центральных кварталов Артемовска при поддержке ВДВ, блокирующих ВСУ переброску резервов и возможность отступления; Самолеты ВКС РФ 12 раз поднимались в воздух в районе Артемовска, ракетчики и артиллерия выполнили 57 огневых задач; ПВО РФ перехватила девять снарядов РСЗО HIMARS, уничтожила шесть украинских БПЛА.

Запад продолжает оказывать Украине финансовую помощь

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что международные партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки. Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас сообщил, что для Украины мобилизовано свыше $23 млрд, причем $20 млрд из них уже распределены.

Совет Евросоюза утвердил выделение €1 млрд из Европейского фонда мира на предоставление Украине боеприпасов до 31 мая. Великобритания готова предоставить Киеву дополнительные кредиты на сумму $500 млн, а Минфин Литвы пообещал направить по линии финансовых инструментов Всемирного банка на восстановление Украины и в помощь Молдавии €10 млн, сообщает ТАСС.

Доллар. Валюта. CC0

Кроме того, газета Der Spiegel сообщает, что Берлин разрешил Варшаве передать Киеву МиГ-29 из запасов бывшей ГДР, а один из офицеров ДШБ «Сокол» заявил, что немецкие военспецы замечены в составе расчетов украинских ЗРК на херсонском направлении.

Генпрокуратура организовала проверку видео с обезглавливанием украинского военного

Генеральная прокуратура РФ инициировала проверку ролика с обезглавливанием «якобы украинского военнослужащего». Накануне, 12 апреля, о необходимости проверить видео на достоверность заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. kremlin.ru

«На кадрах распространенного видео неизвестный человек в летний период времени года в камуфляжной форме применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему, в результате которого причиняет ему смерть», — указано в сообщении ведомства.

Проверка направлена на оценку достоверности материала и поручена следственным органам. Сама видеозапись обезглавливания военного с украинской нашивкой на бронежилете распространилась в Telegram-каналах 11 апреля. При этом на видео человека, которому предположительно отрезают голову, называют наемником. Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин (внесен в реестр иностранных агентов) утверждал, что видео снято бойцами ЧВК «Вагнер» под Бахмутом. Евгений Пригожин назвал эти сообщения ложными и отрицает причастность ЧВК к кадрам.

Еврокомиссия признала , что российские активы придется вернуть

Еврокомиссия признала неприкосновенность замороженных резервов и тот факт, что после окончания боевых действий на Украине их придется вернуть России. Об этом сообщает германская Die Welt со ссылкой на неопубликованные документы Еврокомиссии.

Тем не менее, ЕК продолжает искать способы использования замороженных активов России, включая резервы ее Центрального банка, чтобы поддержать экономику Украины. Так, законными могут быть признаны инвестиции замороженных средств в европейские гособлигации под 2,6% годовых.

Деньги , рубли. CC0

Между тем, Арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге потребовал от РФ выплаты «Нафтогазу» $5 млрд компенсации за потерянные в Крыму активы, передает «Коммерсантъ». Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что данное судебное решение надо проанализировать.

Важное — одной строкой

ФБР арестовало военнослужащего ВВС Национальной гвардии США Джека Тейшейру, причастного к утечке секретных документов Пентагона. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что риск вооруженного столкновения между Россией и НАТО возрастает; Советский райсуд Казани приговорил ученицу 11-го класса к двум годам лишения свободы условно за попытку поджечь военкомат. Увеличение штата спецполков МВД России связано с проведением СВО; Министры иностранных дел Китая и России Цинь Ган и Сергей Лавров обсудили ситуацию на Украине; Вопрос продления зерновой сделки обсуждается, прогресс есть, но препятствия остаются, заявили в офисе генсека ООН. Если Украина проиграет в конфликте с Россией, то это может стать началом конца «золотого века» для Запада, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий; Минобороны Латвии сообщило, что страна отправляла своих военных на Украину для выполнения вспомогательных функций, в том числе охраны латвийского посольства в Киеве; «Украина — это неотъемлемая часть русского мира… У нас нет конфликта с Украиной», заявил советник президента России Владимир Мединский; 26 апреля начнется рассмотрение уголовного дела в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом) о дискредитации ВС РФ; Глава Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви Феодосий рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины прослушивали его телефонные разговоры; Разведуправление Минобороны США опасается, что из-за продолжающегося конфликта украинцы могут сменить руководство страны, пишет The Washington Post; Власти хотят запретить торговать на российских биржах акциями иностранных компаний ОПК, поставляющих оружие Киеву, пишут «Ведомости»; Организаторами убийства военкора Максима Фомина (Владлен Татарский) являются спецслужбы Украины и «их агентура», в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров, сообщил Центр общественных связей ФСБ; Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Черное море следует превратить в «море НАТО», как Балтийское. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, что этому не бывать; Белоруссия передала России жителя Тульской области Алексея Москалева, приговоренного к двум годам колонии по делу о дискредитации ВС РФ; Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал наказать причастных к военным преступлениям на Украине; Минпросвещения РФ совместно с Минобороны и обществом «Знание» разработало концепцию подготовки к армейской службе; Норвегия объявила о решении выслать 15 сотрудников российского посольства; В Госдуму РФ на рассмотрение внесены поправки об уголовной ответственности за исполнение решений иностранных и международных органов, которые противоречат российскому законодательству; ВСУ отправляют лодки с манекенами через Днепр на херсонском направлении, чтобы выявить огневые точки российских сил на левом берегу; В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина не останется без средств ПВО; В Бердянске задержали местного жителя, передававшего ВСУ координаты российских позиций; Генпрокуратура РФ инициировала проверку материалов со сценами убийства якобы украинского военнослужащего; Основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин назвал разговоры о полном окружении Артемовска преждевременными; Польша хочет создать на своей территории центр по обслуживанию американских танков Abrams, заявил ее премьер-министр Матеуш Моравецкий; МИД РФ: без прогресса по решению системных проблем о дальнейшем продлении «зерновой сделки» после 18 мая говорить не приходится; Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и бывший американский посол в РФ Майкл Макфол, разработали новый план по усилению санкционного давления на Россию; Белоруссия готова приступить к выпуску компонентов для российских самолетов. Об этом заявил ее президент Александр Лукашенко; Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер» и «Федерального агентства новостей»; Минобороны России: российский МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет «Посейдон» ВВС Норвегии; Гражданин Украины пытался покончить с собой возле генконсульства в Кракове; США и НАТО используют украинскую территорию для проведения массированных хакерских атак на объекты гражданского назначения в России, сообщает ФСБ; Сбербанк выдал более 230 млн руб. кредитов предпринимателям малого бизнеса в Крыму с момента начала обслуживания юрлиц в регионе; Лидер фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что Украина не может победить РФ без НАТО, а содействие альянса будет означать начало третьей мировой войны; Иран призвал провести международное расследование сообщений о военно-биологических лабораториях США на Украине и в других странах; В правящей партии Венгрии «Фидес» заявили, что Будапешт не изменит позицию по ситуации на Украине, несмотря на давление со стороны США; Закон об электронных повестках направлен на подпись президенту РФ Владимиру Путину; Правительство Венгрии решило отозвать своих представителей из Международного инвестиционного банка после того, как США ввели санкции против МИБ и его венгерского вице-президента; Украины по-прежнему нет в числе приглашенных на саммит G20 в Дели в сентябре, сообщает официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи; Финский энергоконцерн Fortum не будет импортировать ядерное топливо из РФ по истечении контракта или при введении санкций; Глава Синодального миссионерского отдела епископ Луховицкий Евфимий освятил в Москве походный храм для совершения богослужений в зоне специальной военной операции, первая церковная служба пройдет там на Пасху; Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что «англосаксы начали разжигать рознь на Северном Кавказе». Начальник главного штаба вооруженных сил Франции Тьерри Бюркар посетил Украину.

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