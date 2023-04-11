День 411-й. Самое важное к утру 11 апреля

Главное из брифинга Минобороны РФ 10 апреля

На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 290 военных ВСУ, а также 5 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, САУ «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20; На Краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили более 120 военных, а также 5 боевых бронированных машин, 3 автомобиля, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС России уничтожили за сутки около 50 украинских военных, а также боевую бронированную машину, 2 пикапа, а также САУ «Гвоздика»; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили за сутки до 40 военных ВСУ, а также 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, одну артсистему М777, гаубица Д-30, а также САУ «Гвоздика»; На Купянском направлении потери ВСУ составили свыше 30 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, САУ «Гвоздика», а также гаубицу Д-20; ВС РФ поразили пункты управления 125-й и 126-й бригад теробороны ВСУ в ДНР и Херсонской области; Войска РФ уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области; Склад боеприпасов 66-й мехбригады ВСУ уничтожен в ЛНР; ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Краматорска в ДНР; ВС РФ поразили 102 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях; ПВО РФ перехватила 2 снаряда РСЗО HIMARS, уничтожила 11 украинских беспилотника.

Утечка секретной информации из Пентагона оказывает влияние на военные планы Украины и ее союзников

Главной сенсацией последних дней стала публикация в интернете более сотни секретных документов Пентагона. Часть из них касается военной помощи США и союзников Украине и подготовки контрнаступления Киева. Другие содержат информацию в отношении Ближнего Востока и Китая, а также слежки за партнерами. Эксперты называют случившееся крупнейшей утечкой секретной информации со времен Эдварда Сноудена.

Компьютер. СС0

Так, телеканал CNN со ссылкой на утечку информации сообщает, что США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским. Выяснилось, что Украина испытывает нехватку снарядов для систем противовоздушной обороны, в результате чего Россия может получить превосходство в воздухе. Снаряды для систем ПВО С-300 могут закончиться уже к маю.

Также из утечки данных Пентагона следует, что у используемых ВСУ американских бомб с системой наведения JDAM могут быть проблемы с активацией из-за средств российской радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, утекшие секретные документы рассматривают сценарии, при которых Израиль согласился бы на поставку летального оружия Украине.

Флаг Израиля. unsplash.com.

После «слива» в сети секретных документов, Украина изменила «некоторые военные планы», сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому президенту. При этом утечка секретных документов Пентагона может затруднить поддержку Украины со стороны США, передает агентство Bloomberg.

Из утечки стало известно также, что в Вашингтоне тайно прослушивали разговоры и читали переписку южнокорейских политиков, чтобы исходя из полученной информации склонить их к оказанию военной помощи Киеву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. kremlin.ru

В Москве на скандал отреагировали сдержанно. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у России и до этого не было сомнений «в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной».

Госдума рассмотрит поправки об электронных повестках в военкомат

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что 11 апреля парламентарии рассмотрят поправки о едином реестре военнообязанных. По его словам, база воинского учета позволит избежать множества ошибок при призыве на службу, допущенных при проведении частичной мобилизации.

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа. минобороны. рф

Традиционные повестки под расписку сохранятся, однако теперь они будут дублироваться в электронной форме. Также депутаты предлагают расширить ограничительные меры для уклонистов.

Поправки предлагают запретить уклонистам выезжать из страны, управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты и т.д. Также россиянин, который не явится в военкомат после отосланной электронной повестки, обязан будет добровольно сделать это во время следующего призыва.

Свыше 100 российских военных вернулись из украинского плена

Минобороны сообщило о возвращении из плена 106 российских военнослужащих.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что всем освобожденным из плена военным оказывается медицинская и психологическая помощь.

Украинская сторона сообщила о возвращении из российского плена 100 военных. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что среди них — участники боев в Мариуполе и Гостомеле, а также военные, находившиеся на комбинате «Азовсталь». По его словам, некоторые из вернувшихся из плена «получили серьезные ранения, имеют заболевания».

Важное — одной строкой

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