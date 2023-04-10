День 410-й. Самое важное к утру 10 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 9 апреля

На донецком направлении киевские войска потеряли более 250 единиц личного состава; В Запорожье ВС РФ уничтожили хранилище с 70 тысячами тонн топлива для группировки ВСУ в Донбассе; В Запорожской области и ДНР ликвидированы украинские склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов; В Харьковской области поражен передовой командный пункт оперативной группировки ВСУ «Харьков»; На херсонском направлении ликвидировано до 60 военнослужащих ВСУ, а также САУ «Акация» и «Гвоздика»; На краснолиманском направлении за сутки ликвидировано до 55 украинских военных; В районе Павловки и Водяного (ДНР) поражены несколько подразделений ВСУ; В 127 районах нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике; ПВО РФ за сутки перехватила 10 снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч», ракету «Гром-2», а также 14 БПЛА.

Российская оборона крепнет

Сорвано три попытки украинских формирований провести разведку боем на южнодонецком направлении. О срыве попыток наступления ВСУ на Запорожском направлении сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Кроме того, в Запорожской области уничтожены украинские склады РАВ и крупное топливное хранилище. На купянском направлении сорваны попытки ВСУ провести ротацию подразделений.

В новых регионах РФ сформированы части и соединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил. По указанию замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в России созданы спецгруппы для борьбы с западными танками.

В Белоруссии, тем временем, зенитчики отрапортовали о готовности противодействовать РСЗО HIMARS и различным типам беспилотников, передает ТАСС.

Романтическая крепость. Нейросеть. altapress.ru.

Европейская панорама

Президент Украины Владимир Зеленский может впервые с начала СВО посетить Германию — приехать на церемонию вручения премии имени Карла Великого 14 мая. Об этом пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на свои источники. Руководство бундесвера, между тем, обеспокоено полетами неизвестных дронов над местами подготовки украинских военных и подозревает в этом российские спецслужбы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон счел невозможным построение европейской архитектуры безопасности, о которой говорил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с французским лидером в Пекине, при наличии вооруженных конфликтов на континенте, передает газета Les Echos.

Президент Франции Эммануэль Макрон. kremlin.ru

Военные Евросоюза сомневаются в том, что объединение сумеет передать Украине 1 млн снарядов калибра 155 мм, пишет газета Welt am Sonntag. При этом газета The Washington Post указывает на серьезный дефицит у ВСУ средств ПВО и боеприпасов. Тем временем, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу не исключил возможность передачи Киеву истребителей F-16, только сперва их нужно купить у США.

В Чехии с 24 февраля 2022 года возбуждено 95 уголовных дел против тех, кто обвиняется в выражении поддержки СВО, а в Ватикане Папа Римский Франциск посвятил свое традиционное пасхальное обращение миру на Украине.

Папа римский надел георгиевскую ленту. из открытых источников в интернете

Церковный раскол на Украине

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний в Вербное воскресенье провел службу в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, на котором присутствовало несколько десятков человек. В то же время на улице на территории обители служил митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий в присутствии сотен прихожан. Так же планируется провести и Пасхальное богослужение.

Сторонники ПЦУ захватили храм в честь Рождества Богородицы канонической УПЦ в Староконстантинове Хмельницкой области. Теперь верующие опасаются захвата храма в Каменец-Подольском. Митрополит Онуфрий уже потребовал от полиции не дать рейдерам захватить собор.

Между тем, глава раскольников Епифаний заявил, что молитвы в Киево-Печерской лавре должны вестись только на украинском языке, передают «РИА Новости».

Киево-Печерская лавра. ru.wikipedia.org

Важное — одной строкой

Объем прокачки российского газа в Европу через Украину 9 апреля оценен «Газпромом» в 36,8 млн кубометров; Советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о прибытии обещанных Западом систем ПВО NASAMS, Iris-T, Patriot и SAMP/T в ближайшее время; «Слитые» секретные документы США гласят, что киевскому режиму в марте пришлось перебросить под Бахмут элитные подразделения, чтобы избежать окружения; Территория шиноремонтного завода в городе Марьинка к западу от Донецка перешла под контроль ВС РФ; Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продлил срок действия виз, а также оказания медицинских услуг и соцподдержки украинским беженцам; Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал заявления экс-президента Франции Франсуа Олланда о необходимости минских соглашений для подготовки ВСУ к конфликту «явкой с повинной»; Офицер ГУР Минобороны Украины Александр Гурко заочно арестован по обвинению в вербовке исполнителей международных терактов на территории проведения спецоперации России; Киев раскритиковал Ватикан за совместное участие подростков из РФ и Украины в Крестном пути; Золотовалютные резервы Украины достигли исторического максимума за более чем десять лет и превысили $30 млрд; Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал увеличить независимость Европы в сфере обороны; Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прежние контуры концепции безопасности устаревшими, потому что «все маски сорваны»; Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков назвал визит французского лидера Эмманюэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Пекин неудачным результатом для Запада.

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