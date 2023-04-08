День 408-й. Самое важное к утру 8 апреля

Главное из брифинга Минобороны РФ 7 апреля

На донецком направлении российские войска ликвидировали порядка 260 украинских военных; На краснолиманском направлении ВСУ потеряли свыше 50 единиц личного состава и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика»; На купянском направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 30 военнослужащих ВСУ; На южнодонецком и запорожском направлениях украинские войска потеряли до 20 единиц личного состава и гаубицу Д-20; На херсонском направлении уничтожено до 14 украинских военных и три самоходных орудия; В ДНР, ЛНР и Херсонской области ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт, а также два склада боеприпасов ВСУ; За сутки российские войска поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях; ПВО РФ перехвачено два снаряда РСЗО HIMARS, уничтожено 11 украинских беспилотников.

Запорожская сечь. В ожидании наступления ВСУ

Активность украинских диверсантов на запорожском направлении возросла, указал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, диверсанты готовят почву для наступления ВСУ. Рогов отметил, что из-за особенностей рельефа местность может произвести впечатление слабого звена, однако здесь уже подготовлено несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

Вместе с тем, он с осторожностью отнесся к опубликованным в социальных сетях документам, в которых, якобы, содержатся секретные планы НАТО по усилению украинских подразделений в преддверии весеннего наступления. В администрации президента США заявили, что расследуют утечку, однако Рогов выразил мнение, что это может оказаться классической операцией по дезинформации, передает ТАСС.

Танк Leopard 2A6. 7th Army Training Command from Grafenwoehr , Germany. Strong Europe Tank Challenge 2018 , CC BY 2.0 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70003714

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен высказал предположение, что контрнаступление ВСУ может начаться уже в ближайшие недели. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что слова Блинкена Москву не беспокоят, но российские военные тщательно отслеживают и учитывают всю информацию.

Помимо прочего, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Запорожской области 19 военных администраций, а советник главы его офиса Михаил Подоляк заявил, что Москве хочется сорвать украинское контрнаступление, но настоящие планы россияне скоро увидят на поле.

Автомобильная колонна снабжения ВС РФ в Харьковской области. Кадр видео Минобороны РФ.

Биолаборатории США на Украине

О возобновлении американцами программы строительства биолабораторий на Украине и расширении формата подготовки украинских специалистов-биологов сообщил начальник российских войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Поскольку целью программы является разработка компонентов биологического оружия, Вашингтон старается скрыть правду об исследованиях.

Кроме того, Кириллов рассказал, что Штаты продолжают привлекать непрофильные ведомства к военно-биологическим программам — помимо Пентагона в них задействовано, например, американское Минэнерго. По мнению начальника войск РХБЗ, биообъекты США представляют угрозу для целых регионов — возле них могут распространяться опасные патогены.

Он также указал, что подконтрольный Штатам центр изучает возможность передачи патогена бруцеллеза человеку, а пандемия коронавируса искусственно подпитывается усовершенствованными штаммами со стороны. Относительно ковида Кириллов добавил, что вакцину Pfizer выпустили с серьезными побочными эффектами именно из-за сговора в США.

Биологическая опасность. Википедия.

Геополитический пасьянс. Бразилия и «группа мира»

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посоветовал Киеву уступить Крым для достижения мира на Украине, а Евросоюз и Америку раскритиковал за втягивание в боевые действия. Он положительно оценил визиты в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, помощника президента Бразилии по международным делам Селсу Аморима, а также поездку президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай.

Да Силва выразил мнение, что это и есть начало тех переговоров, которые должны были пройти еще год назад, а также надежду на то, что после своего визита в Китай он сможет заявить о создании «группы мира». В эту группу он считает целесообразным помимо Китая и Бразилии включить Индию, а также Индонезию.

Тем временем, французские СМИ сетуют на то, что президенту Франции Эмманюэлю Макрону во время визита в КНР не удалось убедить власти Народной Республики отказаться от поддержки России, а посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что Запад не в том статусе, чтобы давать указания Пекину по конфликту на Украине.

Турция. Очередные переговоры

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что обсуждал с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Он отметил, что Россия готова к диалогу по Украине только при учете интересов РФ, допустил возможность выхода из «зерновой сделки» и выразил надежду на то, что урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией не будут препятствовать «игроки из-за пределов региона».

Тем временем Чавушоглу напомнил, что пригласил своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу в Турцию для обсуждения перспектив урегулирования на Украине, передает ТАСС.

Кроме того, в Москве прошли переговоры официального представителя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына и президента РФ Владимира Путина, на которых обсуждалась инициатива турецкой стороны о создании новой архитектуры международной безопасности.

Мевлют Чавушоглу. mfa.gov.tr

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