День 542. Самое важное к утру 20 августа

Была попытка нанести удар по Крыму ракетой комплекса C-200, сообщило Минобороны РФ. Ее уничтожили средствами противовоздушной обороны, заявляет военное ведомство. Никто не пострадал, разрушений нет.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк вместе с двумя подчиненными занимался подготовкой первой атаки на Крымский мост, осуществленной в октябре 2022 года. Он рассказал в интервью NV, что на мост провезли 21 тонну гексогена, который спрятали в рулоны с пленкой, так чтобы взрывчатое вещество не обнаружили при досмотре.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что старается не допустить втягивания своей страны в украинский конфликт. Он подтвердил, что в рамках этих усилий немецких солдат на Украине не будет.

Около 10:00 беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области. Дрон сбили, но на аэродроме возник пожар, поврежден один самолет. Около 14:00 обнаружили и уничтожили БПЛА над Белгородской областью. Также дрон самолетного типа упал в Подмосковье, рядом с Путилково - перед этим его также обезвредили.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что вместе с женой находится с визитом в Швеции. Он проведет встречи с королем Карлом XVI Густавом, премьер-министром Ульфом Кристерссоном, спикером парламента Андреасом Норленом.

Президент РФ Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Он заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, командующих направлений и «других высших лиц офицеров группировки». Последний раз аналогичное совещание здесь же состоялось в марте.

Около 200 украинских военных закончили обучение управлению американскими танками Abrams в ФРГ, сообщил представитель армии США в Европе и Африке Мартин О`Доннелл. По его словам, военные не вернутся на Украину, пока обещанные Киеву танки не будут готовы к отправке.

Концерн Rheinmetall из Германии намерен взять в аренду танковые заводы на Украине для обслуживания и производства танков Leopard. Для этих целей в ФРГ сейчас проходят обучение 12 технических специалистов из Украины и еще столько же приедут позже.

С 3:00 ночи 20 августа в московских аэропортах Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют самолеты, сообщил ТАСС. Причина не уточняется.

Ночью 20 августа была попытка атаки беспилотником самолетного типа на Москву, сообщило Минобороны РФ. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.