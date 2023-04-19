20 апреля
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Политика

Данные разведки: китайцы готовят беспилотник-шпион, скорость которого в три раза быстрее звука

Китайские военные готовятся развернуть беспилотник-шпион, который способен летать в три раза быстрее звука, пишет The Washington Post. И это скоростной минимум.

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

Издание ссылается на секретный документ американского Национального агентства геопространственной разведки (NGA), указывает Газета.Ru. Там опубликованы спутниковые снимки за август прошлого года.

Ранее Китай на международном авиасалоне показал свой новейший ударный беспилотник. Представленная на выставке модель получила ракету класса воздух-воздух PL-10L, оснащенную инфракрасной головкой самонаведения.

Ранее беспилотник со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта. Беспилотник подорвал ограждение, при падении дрона взрывное устройство сдетонировало.

Также обломки беспилотника нашли у железной дороги в Москве. Также украинской беспилотник попытался атаковать в Тульской области — есть пострадавшие. Аппарат удалось сбить с помощью российских средств радиоэлектронной борьбы «Поле-21». Потеряв ориентацию, украинский беспилотник упал в районе города Киреевска.

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