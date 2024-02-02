5 февраля
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Политика

Даешь молодежь! Приглашают в политшколу федерального проекта

До 19 февраля идёт набор кандидатов на участие во втором сезоне масштабного федерального проекта "Политшкола молодежи Справедливой России".

Федеральный проект "Политшкола молодежи Справедливой России".
Федеральный проект "Политшкола молодежи Справедливой России".
Источник: партия "Справедливая Россия — За правду".

В новом сезоне молодые социалисты пройдут лекции и тренинги об избирательных технологиях, ведении социальных сетей, публичных выступлениях, политическом пиаре.

Как сообщает пресс-служба алтайских социалистов, участники программы во время обучения смогут встретиться с депутатами Государственной Думы, экспертами и политологами. Помимо лекций и практик, которые помогут в работе на политическом поприще, ребята смогут познакомиться с активными людьми со всей страны, наладить контакты с партией "Справедливая Россия — За правду" в своём регионе, выдвинуться в качестве кандидата и получить наставника из числа депутатов Государственной Думы.

Всех, кого интересует политика и активное участие в политической жизни страны, не упустите свою возможность стать частью "Политшколы МСР".

Подробнее о процедуре отбора и условиях участия по ссылке.

Заявки принимаются до 19 февраля.

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