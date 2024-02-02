Даешь молодежь! Приглашают в политшколу федерального проекта

До 19 февраля идёт набор кандидатов на участие во втором сезоне масштабного федерального проекта "Политшкола молодежи Справедливой России".

В новом сезоне молодые социалисты пройдут лекции и тренинги об избирательных технологиях, ведении социальных сетей, публичных выступлениях, политическом пиаре.

Как сообщает пресс-служба алтайских социалистов, участники программы во время обучения смогут встретиться с депутатами Государственной Думы, экспертами и политологами. Помимо лекций и практик, которые помогут в работе на политическом поприще, ребята смогут познакомиться с активными людьми со всей страны, наладить контакты с партией "Справедливая Россия — За правду" в своём регионе, выдвинуться в качестве кандидата и получить наставника из числа депутатов Государственной Думы.

Всех, кого интересует политика и активное участие в политической жизни страны, не упустите свою возможность стать частью "Политшколы МСР".

Подробнее о процедуре отбора и условиях участия по ссылке.

Заявки принимаются до 19 февраля.

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