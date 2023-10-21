21 октября
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Политика

Что за форсайт-сессия "Барнаул: образ будущего" проходит 21 октября и какие вопросы на ней обсуждают

Сессию проведут 21 октября. На сайте altapress.ru доступна видео-трансляция с 10:00 до 14:00. Подробности - в нашем материале.

Форсайт-сессия "Барнаул-образ будущего"
Форсайт-сессия "Барнаул-образ будущего"
предоставлено altapress.ru

В рамках сессии пройдут четыре панельные дискуссии.

Дискуссия первая

Бизнес и инвестиционная привлекательность краевой столицы.

Вопросы к дискуссии:

• Что сегодня мешает инвестировать в развитие города?
• Как можно привлечь инвесторов строить и размещать свой бизнес в городе, какие условия еще нужно создать для бизнеса?
• Как превратить Барнаул в саморазвивающуюся и самодостаточную систему?
• Может ли сыграть на привлечение инвесторов поворот России в Азию? Что для этого власти и бизнесу нужно сделать?

Участники дискуссии:

  • Первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Алексеевич Федоров;
  • Генеральный директор группы компаний «Союз» Владимир Николаевич Отмашкин;
  • Генеральный директор компании «Алтайкрайэнерго» лидер фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Николаевич Приб;
  • Заместитель Министра экономического развития АК Алексей Викторович Ерохин;
  • Начальник управления по предпринимательству и развитию рыночной инфраструктуры Александр Сергеевич Евстигнеев;
  • Генеральный директор компании «Комплекс Агро», депутат АКЗС Дмитрий Владимирович Беляев;
  • Генеральный директор компании «Октан», руководитель регионального отделения «Деловой России» Юрий Витальевич Матвейко.

Дискуссия вторая

Градостроительная политика и развитие транспортной инфраструктуры Барнаула.

Вопросы к дискуссии:

• Есть ли у города стратегия развития? В чем она состоит?
• Как комплексно можно развивать наш город?
• Что нужно сегодня предпринять, чтобы не допустить транспортного коллапса в городе?
• Как нужно преобразовывать центр краевой столицы?
• В какую сторону будет развиваться Барнаул? Как сочетать малоэтажную и высотную застройку?
• Что можно и нужно сделать к 300-летию города?

Участники дискуссии:

  • Первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Алексеевич Федоров;
  • Министр транспорта АК - Антон Владимирович Воронов;
  • Заместитель главы администрации Барнаула по дорожному строительству Антон Андреевич Шеломенцев;
  • Генеральный директор ГК «Жилищная инициатива» Юрий Александрович Гатилов;
  • Генеральный директор ГК «Алгоритм», депутат АКЗС Ксения Александровна Белоусова;
  • Член союза архитекторов России, член ОПАК Александр Федорович Деринг;
  • Председатель правления Союза строителей АК Александр Анатольевич Мишустин.

Дискуссия третья

Архитектура и общественные пространства в городе.

Вопросы к дискуссии:

• За счет чего можно добиться качественных архитектурных решений в городе? Какие из последних новостроек можно к таковым отнести?
• Как создать новые точки притяжения жителей краевой столицы и вдохнуть жизнь в имеющиеся?
• Зеленый каркас города. Как его сохранить? Какую роль в этом может сыграть парковая культура?
• Что сегодня препятствует появлению интересных архитектурных проектов? Как эту ситуацию можно изменить?

Участники дискуссии:

  • Главный архитектор АК Виктор Дмитриевич Четошников;
  • Руководитель компании «Селф» Владислав Нодарович Шония;
  • Руководитель фонда имущества АК Владислав Александрович Вакаев;
  • Архитекторы: Алексей Владимирович Квасов, Дмитрий Александрович Индюков, Андрей Владимирович Атаджанов.

Дискуссия четвертая

Молодежь в городе: образование, культурное развитие, спорт.

Вопросы к дискуссии:
• Насколько сегодня сферы образования, культуры, спорта краевой столицы отвечают запросам молодежи?
• Что можно и нужно здесь изменить?
• Как можно уменьшить отток молодежи из региона?
• Какие удачные примеры по закреплению молодежи в регионах вы видели, на кого стоит равняться Барнаулу?
• Сегодня как никогда за последнее время повышается роль профессионального образования. Насколько готовы к этому вызову наши колледжи?

Участники дискуссии:

  • Президент АлтГУ Сергей Валентинович Землюков;
  • Министр культуры АК Елена Евгеньевна Безрукова;
  • Заместитель председателя ОПАК Василий Иванович Куц;
  • Председатель комитета по делам молодежи администрации города Александр Леонидович Штебнер;
  • Директор Центра подготовки сборных команд АК Владимир Александрович Альт;
  • Директор Алтайского промышленно-экономического колледжа;
  • Роман Николаевич Шабанов;
  • Директор частной Барнаульской классической школы;
  • Анна Александровна Паутова.
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