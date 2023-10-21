Что за форсайт-сессия "Барнаул: образ будущего" проходит 21 октября и какие вопросы на ней обсуждают

В рамках сессии пройдут четыре панельные дискуссии.

Дискуссия первая

Бизнес и инвестиционная привлекательность краевой столицы.

Вопросы к дискуссии:

• Что сегодня мешает инвестировать в развитие города?

• Как можно привлечь инвесторов строить и размещать свой бизнес в городе, какие условия еще нужно создать для бизнеса?

• Как превратить Барнаул в саморазвивающуюся и самодостаточную систему?

• Может ли сыграть на привлечение инвесторов поворот России в Азию? Что для этого власти и бизнесу нужно сделать?

Участники дискуссии: Первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Алексеевич Федоров;

Генеральный директор группы компаний «Союз» Владимир Николаевич Отмашкин;

Генеральный директор компании «Алтайкрайэнерго» лидер фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Николаевич Приб;

Заместитель Министра экономического развития АК Алексей Викторович Ерохин;

Начальник управления по предпринимательству и развитию рыночной инфраструктуры Александр Сергеевич Евстигнеев;

Генеральный директор компании «Комплекс Агро», депутат АКЗС Дмитрий Владимирович Беляев;

Генеральный директор компании «Октан», руководитель регионального отделения «Деловой России» Юрий Витальевич Матвейко.

Дискуссия вторая

Градостроительная политика и развитие транспортной инфраструктуры Барнаула.

Вопросы к дискуссии:

• Есть ли у города стратегия развития? В чем она состоит?

• Как комплексно можно развивать наш город?

• Что нужно сегодня предпринять, чтобы не допустить транспортного коллапса в городе?

• Как нужно преобразовывать центр краевой столицы?

• В какую сторону будет развиваться Барнаул? Как сочетать малоэтажную и высотную застройку?

• Что можно и нужно сделать к 300-летию города?

Участники дискуссии: Первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Алексеевич Федоров;

Министр транспорта АК - Антон Владимирович Воронов;

Заместитель главы администрации Барнаула по дорожному строительству Антон Андреевич Шеломенцев;

Генеральный директор ГК «Жилищная инициатива» Юрий Александрович Гатилов;

Генеральный директор ГК «Алгоритм», депутат АКЗС Ксения Александровна Белоусова;

Член союза архитекторов России, член ОПАК Александр Федорович Деринг;

Председатель правления Союза строителей АК Александр Анатольевич Мишустин.

Дискуссия третья

Архитектура и общественные пространства в городе.

Вопросы к дискуссии:

• За счет чего можно добиться качественных архитектурных решений в городе? Какие из последних новостроек можно к таковым отнести?

• Как создать новые точки притяжения жителей краевой столицы и вдохнуть жизнь в имеющиеся?

• Зеленый каркас города. Как его сохранить? Какую роль в этом может сыграть парковая культура?

• Что сегодня препятствует появлению интересных архитектурных проектов? Как эту ситуацию можно изменить?

Участники дискуссии: Главный архитектор АК Виктор Дмитриевич Четошников;

Руководитель компании «Селф» Владислав Нодарович Шония;

Руководитель фонда имущества АК Владислав Александрович Вакаев;

Архитекторы: Алексей Владимирович Квасов, Дмитрий Александрович Индюков, Андрей Владимирович Атаджанов.

Дискуссия четвертая

Молодежь в городе: образование, культурное развитие, спорт.

Вопросы к дискуссии:

• Насколько сегодня сферы образования, культуры, спорта краевой столицы отвечают запросам молодежи?

• Что можно и нужно здесь изменить?

• Как можно уменьшить отток молодежи из региона?

• Какие удачные примеры по закреплению молодежи в регионах вы видели, на кого стоит равняться Барнаулу?

• Сегодня как никогда за последнее время повышается роль профессионального образования. Насколько готовы к этому вызову наши колледжи?