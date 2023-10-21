Что за форсайт-сессия "Барнаул: образ будущего" проходит 21 октября и какие вопросы на ней обсуждают

В рамках сессии пройдут четыре панельные дискуссии.
Дискуссия первая
Бизнес и инвестиционная привлекательность краевой столицы.
Вопросы к дискуссии:
• Что сегодня мешает инвестировать в развитие города?
• Как можно привлечь инвесторов строить и размещать свой бизнес в городе, какие условия еще нужно создать для бизнеса?
• Как превратить Барнаул в саморазвивающуюся и самодостаточную систему?
• Может ли сыграть на привлечение инвесторов поворот России в Азию? Что для этого власти и бизнесу нужно сделать?
Участники дискуссии:
- Первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Алексеевич Федоров;
- Генеральный директор группы компаний «Союз» Владимир Николаевич Отмашкин;
- Генеральный директор компании «Алтайкрайэнерго» лидер фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Николаевич Приб;
- Заместитель Министра экономического развития АК Алексей Викторович Ерохин;
- Начальник управления по предпринимательству и развитию рыночной инфраструктуры Александр Сергеевич Евстигнеев;
- Генеральный директор компании «Комплекс Агро», депутат АКЗС Дмитрий Владимирович Беляев;
- Генеральный директор компании «Октан», руководитель регионального отделения «Деловой России» Юрий Витальевич Матвейко.
Дискуссия вторая
Градостроительная политика и развитие транспортной инфраструктуры Барнаула.
Вопросы к дискуссии:
• Есть ли у города стратегия развития? В чем она состоит?
• Как комплексно можно развивать наш город?
• Что нужно сегодня предпринять, чтобы не допустить транспортного коллапса в городе?
• Как нужно преобразовывать центр краевой столицы?
• В какую сторону будет развиваться Барнаул? Как сочетать малоэтажную и высотную застройку?
• Что можно и нужно сделать к 300-летию города?
Участники дискуссии:
- Первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Алексеевич Федоров;
- Министр транспорта АК - Антон Владимирович Воронов;
- Заместитель главы администрации Барнаула по дорожному строительству Антон Андреевич Шеломенцев;
- Генеральный директор ГК «Жилищная инициатива» Юрий Александрович Гатилов;
- Генеральный директор ГК «Алгоритм», депутат АКЗС Ксения Александровна Белоусова;
- Член союза архитекторов России, член ОПАК Александр Федорович Деринг;
- Председатель правления Союза строителей АК Александр Анатольевич Мишустин.
Дискуссия третья
Архитектура и общественные пространства в городе.
Вопросы к дискуссии:
• За счет чего можно добиться качественных архитектурных решений в городе? Какие из последних новостроек можно к таковым отнести?
• Как создать новые точки притяжения жителей краевой столицы и вдохнуть жизнь в имеющиеся?
• Зеленый каркас города. Как его сохранить? Какую роль в этом может сыграть парковая культура?
• Что сегодня препятствует появлению интересных архитектурных проектов? Как эту ситуацию можно изменить?
Участники дискуссии:
- Главный архитектор АК Виктор Дмитриевич Четошников;
- Руководитель компании «Селф» Владислав Нодарович Шония;
- Руководитель фонда имущества АК Владислав Александрович Вакаев;
- Архитекторы: Алексей Владимирович Квасов, Дмитрий Александрович Индюков, Андрей Владимирович Атаджанов.
Дискуссия четвертая
Молодежь в городе: образование, культурное развитие, спорт.
Вопросы к дискуссии:
• Насколько сегодня сферы образования, культуры, спорта краевой столицы отвечают запросам молодежи?
• Что можно и нужно здесь изменить?
• Как можно уменьшить отток молодежи из региона?
• Какие удачные примеры по закреплению молодежи в регионах вы видели, на кого стоит равняться Барнаулу?
• Сегодня как никогда за последнее время повышается роль профессионального образования. Насколько готовы к этому вызову наши колледжи?
Участники дискуссии:
- Президент АлтГУ Сергей Валентинович Землюков;
- Министр культуры АК Елена Евгеньевна Безрукова;
- Заместитель председателя ОПАК Василий Иванович Куц;
- Председатель комитета по делам молодежи администрации города Александр Леонидович Штебнер;
- Директор Центра подготовки сборных команд АК Владимир Александрович Альт;
- Директор Алтайского промышленно-экономического колледжа;
- Роман Николаевич Шабанов;
- Директор частной Барнаульской классической школы;
- Анна Александровна Паутова.