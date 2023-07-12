Что известно о новом главе Общественной палаты Алтайского края

На первом заседании Общественной палаты Алтайского края, которое состоялось 12 июля, избрали нового председателя - на второй срок остался Юрий Шамков. Что о нем известно - рассказывает altapress.ru.

Начинал на заводе

Впервые пост главы Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков занял в 2020 году. Тогда политика охарактеризовали как человека, который "не любит сидеть в кресле просто так, без дела".

Шамков родился в 1966 году в Барнауле. В 1988 году окончил Алтайский политехнический институт по специальности "инженер-механик" и до 1993 года работал инженером на "Сибэнергомаше".

После занялся своим бизнесом, а в 1998 году стал замгендиректора Барнаульского завода асбестовых технических изделий. В 1999 году там же занял пост гендиректора.

Юрий Шамков. Дмитрий Лямзин.

Федеральный опыт

Дважды — в 2000 и 2004 годах — избирался депутатом краевого парламента. С этого и началась политическая карьера Шамкова.

В 2003 году окончил уральскую Академию государственной службы по специальности "муниципальное и государственное управление". Кандидат экономических наук, доцент.

В 2008 году был избран сенатором в Совете Федерации от Алтайского края и пробыл им до 2014 года. В Сенате был зампредседателя комитета по промышленной политике, затем первым зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике.

Юрий Шамков, председатель Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ Дмитрий Лямзин

Жизнь вне политики

Сейчас Юрий Шамков ведет проект по проведению этапа Кубка мира по гребле в Барнауле.

Сам занимает пост председателя Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края. Бросать не собирается - уже строит планы на 2032 год на соревнования в Австралии.

Продолжает активно заниматься бизнесом и общественной деятельностью.

Еще впервые став главой Общественной палаты региона, Шамков рассказывал, что развивает бизнес на родине, в Алтайском крае, хотя 12 лет жил и отработал в Москве.