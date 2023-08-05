5 августа
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Политика

Что известно о ночной угрозе атаки на Крымский мост

В СМИ сообщали, что в районе Керчи со стороны Крымского моста в ночь на 5 августа слышались громкие звуки, похожие на взрывы.

Крымский мост.
Крымский мост.
most.life

Однако советник главы Крыма Олег Крючков не подтвердил информацию об атаке на полуостров или Крымский мост.

Тем не менее, на всякий случай в республике объявляли угрозу атаки. На месте работали все службы.

В связи с этим движение по мосту временно перекрывали - открыли уже к утру.

Советник отметил, что сигнал "Тревога" в районе Крымского моста из-за угроз атаки - нередкое явление и объявляется иногда два-три раза в день.

Обновлено.

Громкий звук мог быть вызван атакой на танкер "Сиг". Судно получило пробоину в машинном отделении, пострадавших нет, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Танкер был на южном подходе к Керченскому проливу.

Ранее заградительные боны установили для защиты Крымского моста.

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