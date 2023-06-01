3 июня
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Политика

Члена крайизбиркома с правом решающего голоса освободили от обязанностей на Алтае

Члена крайизбиркома с правом решающего голоса Виталия Замаруева освободили от обязанностей. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Выборы.
Выборы.
Стас Хазиев

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об освобождении от обязанностей Виталия Замаруева. В документе указано, что Замаруев сам подал в отставку.

Документ был подписан 30 мая. Причины отставки Замаруева неизвестны.

Замаруев вошел в новый состав крайизбиркома в декабре 2021 года по губернаторской квоте.

Он относился к составу, сформированном до 2026 года, с правом решающего голоса. Всего в него входит 14 человек. Половину назначил глава региона, еще семь человек рекомендовали депутаты АКЗС.

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