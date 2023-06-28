Чистка рядов. Алтайским справороссам, отдавшим подписи в поддержку коммунистов, грозит исключение из партии

Как минимум два муниципальных депутата, баллотировавшихся на посты от «Справедливой России – За правду» поставили свои подписи в поддержку другого кандидата в губернаторы. За это их хотят исключить из партии, однако их готова принять КПРФ.

Лидер алтайских справороссов Александр Терентьев заявил, что муниципальные депутаты, которые получили мандаты, баллотируясь от СРЗП, должны поддержать Евгению Боровикову, иначе «им нечего делать» в рядах партии.

Как сообщает официальный телеграм-канал алтайского отделения СРЗП, есть два депутата, которые поставили свои подписи в поддержку другого кандидата. Это депутат Зонального районного Собрания Евгений Паксеев и депутат Крутихинского райсовета Сергей Гулидов.

Выборы. Стас Хазиев

Терентьев сообщил, что в ближайшее время Паксеева исключат из партии, а с Гулидовым, который в партию и не вступал, справороссы разрывают сотрудничество.

"С такими друзьями врагов не надо", - заявил Терентьев.

Зампредседателя фракции КПРФ в АКЗС Антон Арцибашев заявил, что в партии «хотят видеть в своих рядах» этих депутатов. Он поблагодарил их, сообщив, что они отдали подписи за кандидата от коммунистов, Марию Прусакову.

Антон Арцибашев Скриншот трансляции сессии АКЗС

Также Арцибашев заявил, что на самом деле таких людей больше, а угрозы об исключении из партии и разрыве отношений с депутатами в партии воспринимают, как давление на депутатов. По его словам, это прямо нарушает выборное законодательство, и «на это стоит обратить внимание органам».

Напомним, выборы губернатора Алтайского края пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Об участии в них заявили девять кандидатов от разных политических партий. Однако, чтобы стать официально зарегистрированным кандидатом, им предстоит преодолеть муниципальный фильтр – собрать минимум 502 подписи депутатов районного и сельского уровня.