Будет ли Путин баллотироваться в президенты в 2024 году. Мнения

Восьмые выборы президента РФ должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводились предыдущие выборы — 17 марта 2024 года. Будет ли действующий глава государства вновь баллотироваться на пост президента, расскажет altapress.ru .

Что говорит президент

На Восточном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что примет решение об участии в выборах не раньше конца 2023 года.

Также он отметил, что по действующему законодательству решение о проведении выборов будет принято до конца года.

Только после этого стоит говорить о выдвижении на новый срок.

Представители Кремля

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не объявлял о выдвижении на новый президентский срок.

Другие источники рассказали, что советники Путина уже готовятся к президентской кампании. Сообщение об участии в выборах появится в течение нескольких недель.

Также известно, что неформальная предвыборная кампания может начаться в ноябре.

Общественное мнение

Ссылаясь на данные опросов общественного мнения, почти 80% населения России одобряет действующего президента.

Есть мнение, что на фоне «почти полного отсутствия инакомыслия в обществе Путин наверняка победит».

Однако сам президент ничего по этому поводу не говорит.

Выставка "Россия" на ВДНХ

Многие уверены, что Владимир Путин сообщит о своих намерениях баллотироваться во время выставки-форума "Россия", которая сейчас проходит в Москве на ВДНХ. Однако сам президент на выставку до сих пор не приехал.

Кстати, 19 ноября Алтайский край представит свой стенд на ВДНХ.