Бойцы ЧВК «Вагнер» вернулись в зону спецоперации. Некоторые остались за бортом

Между тем штурмовики уже выполняют боевые задачи — в Авдеевке, указывает "МК".
Структура
«Вагнер» теперь будет официальным подразделением Росгвардии, но вся структура группы, порядок работы, командиры останутся прежними.
Подразделения
Начался и идет вызов сотрудников из резерва, а также набор новых. Контракт заключается со всеми категориями: «Проект К» (бывшие заключенные), «Амбрелла» (особое подразделение, состоящее из людей, инфицированных вирусами, такими как ВИЧ и гепатит), иностранцы.
Кто не попал в ЧВК
В новое подразделение не смогут попасть сотрудники, перешедшие в структуры Минобороны, а также добровольческие отряды в составе военного ведомства.
Между тем ЧВК "Вагнер" перестанет существовать после гибели Пригожина, заявлял генерал Соболев.
Виктор Соболев заявил, что ЧВК "Вагнер" — это незаконное вооруженное формирование, которое никак не контролируется государством. Поэтому компанию необходимо реформировать.
По словам Соболева, часть бойцов следует передать в ведение Минобороны - но только тех, кто не участвовал в мятеже. Остальных необходимо отправить домой.
Позывной "Вагнер"
Ранее командира с позывным "Вагнер" похоронили в Мытищах.
Он находился на борту разбившегося Embraer Legacy вместе с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Дмитрий Уткин - российский офицер спецназа Главного управления Генерального штаба ВС РФ, подполковник запаса, кавалер четырех орденов Мужества. Был командиром ЧВК «Вагнер» и имел одноименный позывной.
До 2013 года был командиром 700-го отдельного отряда специального назначения 2-й отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Вышел в отставку в звании подполковника.
После увольнения работал в Moran Security Group - частной компании, специализирующейся на охране морских судов в пиратоопасных районах.
В 2014 году стал командиром собственного подразделения, которое назвал в честь собственного позывного - «ЧВК Вагнер».
Уткин не любил фотографироваться, со СМИ почти не общался, на глаза журналистам старался не появляться.
Что произошло?
Вечером 23 августа разбился гражданский самолет Embraer в Тверской области. Рейс следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.
На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.