16 мая
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Политика

Бывшего замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края осудили за взятки

Экс-чиновника Андрея Голубцова окончательно признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему не удалось оспорить решение суда, сообщает прокуратура Алтайского края.

Деньги. Криминал.
Деньги. Криминал.
pixabay.com.

В 2016-2019 годах бывший замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края получил от некоммерческой организации 2,4 млн рублей.

На эти деньги Голубцов заключил госконтракт на семь квартир в селе Лесное Бийского района.

Застройщик долгое время не мог продать квартиры из-за низкого спроса, поэтому их приобрело государство за 6 млн рублей для дальнейшей передачи сиротам.

Кроме того, Голубцов поспособствовал заключению контрактов на более чем 62 млн рублей с юрлицом на ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в Змеиногорске.

Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде восьми лет и одного месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в 2,1 млн рублей с лишением права занимать должности на один год и семь месяцев.

Помимо этого, суд конфисковал имущество Голубцова на 2,4 млн рублей.

Экс-замминистра подавал апелляцию, но ему не удалось оспорить решение суда. Приговор вступил в законную силу.

Ранее начальника отдела мостов "Алтайавтодора" обвинили в крупной взятке.

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