18 января
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Политика

Битва титанов: скандально известный рэпер «бросил перчатку» SHAMAN — предложил ему пойти в армию

Скандально известный участник «голой» вечеринки Насти Ивлеевой — Рэпер Vacio — предложил SHAMAN отслужить в российской армии.

SHAMAN
SHAMAN
Скриншот YouTube

По его мнению, таким образом SHAMAN сможет доказать делом, что любит свою страну, передал слова репера его адвокат Роман Попов, указывает Газета.Ru.

По словам адвоката, SHAMAN не служил в армии, хотя ему 31 год. И непонятно, почему он не призывался на воинскую службу. Также он подлежал мобилизации, потому что подходит под возраст. И если Vacio будет служить, почему SHAMAN не может доказать на деле, что он любит Родину, недоумевает адвокат.

В ответ представитель SHAMAN Антон Коробков-Землянский порадовался, что Vacio бросил перчатку, а не носок.

И рассказал, что певец находится с концертом в Волгограде.

Ранее арестованному после после голой вечеринки рэперу Vacio выдали повестку в военкомат. И увезли на медкомиссию. Это произошло после 15 суток ареста. А после его вернули вновь в спецприемник. По словам рэпера, у него заболевание, которое препятствует прохождению его службы в ВС РФ. Диагноз он просил не уточнять.

На свободу с чистой совестью

Между тем стало известно, что рэпер вышел из спецприемника, где отсидел 25 суток — был признан виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных отношений.

Вечеринка

Скандал начался с "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Она устроила вечеринку в клубе Mutabor, главной особенностью которой был «почти голый» дресс-код. В клуб она позвала главных звезд российского шоу-бизнеса, а на следующий день билеты могли купить уже все желающие.

На первой части вечеринки присутствовали Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие известные лица. В VIP-комнате также можно заметили Джигана, Ксению Собчак, Глюкозу и других.

Ивлеева встречала гостей в черном пеньюаре и туфлях на высокой платформе. Изюминкой образа было бриллиантовое колье на нижнем белье блогерши.

Звездой вечера стал рэпер VACIO, на теле которого был только один элемент одежды — носок.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала вечеринку циничной и заявила,что это «выстрел в ногу» политике, которую проводит государство.

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