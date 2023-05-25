25 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Беспилотники рано утром атаковали Севастополь

Атака беспилотников отражена над Севастополем ночью 25 мая.

Севастополь, Крым.
Севастополь, Крым.
CC0

Сбили два летательных аппарата. Еще несколько заглушили и поразили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), указывает Газета.Ru.

Ранее стало известно, откуда дроны-камикадзе добрались до бухты Севастополя и атаковали город.

Черноморский флот отразил атаку надводных беспилотников на внешнем рейде Севастополя. Один дрон уничтожили силами по противоподводно-диверсионному обеспечению, второй взорвался сам.

Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.

Позднее сообщалось, что от взрыва дрона вылетели стекла в зданиях, прилегающих к прибрежной черте.

Минобороны РФ опубликовало заявление, в котором приводятся результаты анализа маршрута движения украинских безэкипажных катеров, указывает "МК". По данным ведомства, их запустили из акватории порта Одесса.

В марте беспилотники атаковали Севастополь. Сработала система ПВО. Российский флот уничтожил три беспилотника над городом.

Дроны пытались проникнуть в бухту. Моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость