Белорусский лидер заявил о прекращении выяснений отношений с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что выяснение отношений с РФ в прошлом, сообщает РБК.

Лукашенко отметил, что отношения государств улучшились. Сейчас в России и Беларуси, по его словам, не осталось тех, кому надо было бы доказывать необходимость партнерства.

Также он добавил, что за последние годы значительно выросла ответственность местных властей, бизнесменов и общества в целом.

Говоря о сотрудничестве стран, Лукашенко заявил, что все необходимые решения президенты уже приняли. В 2022 году взаимная торговля товарами и услугами превысила 50 млрд долларов.

Между странами сейчас действуют более 80 соглашений в различных сферах. Беларусь готова поучаствовать в модернизации ключевых секторов экономики России.

Ранее Лукашенко прокомментировал мятеж 24 июня. Он заявил, что не стоит делать ни из кого героев, а ситуацию упустили.