18 января
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Политика

"Барнаул — столица мира". Почему в России постоянно пытаются перенести столицу в Сибирь

Накануне президенту РФ Владимиру Путину предложили перенести столицу из Москвы в Иркутск. Такое письмо ему пришло от якутского историка Афанасия Николаева. Однако это уже не первое предложение о переносе столицы, которое поступает в Кремль. О том, почему такой запрос не теряет своей актуальности из года в год, расскажет altapress.ru.

Москва, Красная площадь.
Москва, Красная площадь.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Аргументы в пользу переноса

  • защищенность столицы страны от внешних угроз;
  • экономические интересы в Азии;
  • климатические проблемы (повышение среднегодовой температуры в России);
  • международное признание новых территорий (о переносе столицы в Севастополь);
  • неконтролируемый рост Москвы.

Куда предлагали перенести столицу

  • Иркутск,
  • Новосибирск,
  • Омск,
  • Томск,
  • Красноярск,
  • Севастополь.

Как давно желают смены столицы

Вопрос о смещении Москвы с позиции главного города страны поднимают часто. Однако особенно остро он встал в 2023 году, когда столицу и другие города центральной России стали атаковать беспилотники.

С таким предложением ранее выступали:

Перспективы

Климатолог Алексей Кокорин предупредил, что при наихудшем сценарии глобального потепления летом в Москве жить будет нельзя. И если ситуация действительно ухудшится, то столицей станет Красноярск или Новосибирск. Вполне реально, считает он, что это произойдет в ближайшие 60 лет.

Председатель совета директоров Института анализа политической инфраструктуры Евгений Туник предлагал перенести столицу в Севастополь, чтобы ускорить международное признание Крыма как российской территории.

Бизнесмен Олег Дерипаска отметил, что рано или поздно столицу придется перенести в Сибирь. По его мнению, именно в этом регионе можно решать многие вопросы, связанные с развитием бизнеса с Азией.

"Я уверен и до этого был, что интересы России в будущем лежат в Азии. У нас здесь рядом экономика - $18 трлн в этом году только в Китае. Если вы прибросите все остальные цифры - это гораздо больше Европы, с другим динамизмом. Вот эта наша упертость на Запад - ну не хотят они нас, надо забыть уже", - заявил Дерипаска на Красноярском экономическом форуме.

Еще в 2012 году министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что столица могла бы разместиться в одном из областных центров Сибири, поскольку там "все есть". Также, по его словам, это помогло бы добиться сокращения пробок в Москве.

Ответ Кремля

На поступившее накануне предложение о переносе столицы в Иркутск ответил президента РФ Дмитрий Песков:

"Сам не читал, но видел сообщения СМИ на этот счет. Я не думаю, что эта инициатива реализуема", - сказал Песков.

Ранее на подобные предложения отвечал и сам президент. Он подчеркнул, что такой потребности нет. А также напомнил, что исторически и ментально центр России все равно ассоциируется с Москвой.

Глава государства также отмечал, что в развитии столицы как мегаполиса есть проблемы, но под руководством мэра Сергея Собянина их решают «гораздо лучше, чем во многих других странах мира».

Кстати, а Барнаул уже давно называют "столицей мира". И были предложения переименовать его в Путинград.

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