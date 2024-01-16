Алтайский кандидат, масон и преемник Жириновского. Кто претендует на пост президента России в 2024 году

Мы уже рассказывали, кто такие Рада Русских и Анатолий Баташев — блогеры, ставшие самовыдвиженцами наравне с Владимиром Путиным на предстоящих выборах президента России. Сегодня расскажем про остальных кандидатов, которых выдвинули политические партии — всего их, напомним, восемь.

Десять пунктов

На предстоящих президентских выборах у Алтайского края может появиться свой личный кандидат — Сергей Малинкович, депутат АКЗС и председатель "Коммунистической партии коммунисты России". От нее же и баллотируется.

Он родился в 1975 году в Ленинграде, получил среднее профессиональное образование. В 1990-х работал слесарем, в 2000-х — в юридической фирме и заготовочном цехе. С 1995 по 2001 год был членом КПРФ. В 2021 году стал депутатом алтайского Заксобрания.

Сергей Малинкович. Павел Запруднов.

К разной степени величины постам Малинкович пытается пробиться давно, причем по всей России. В 2011 году участвовал в выборах депутатов петербургского Заксобрания от "Справедливой России", не избрался. А накануне вдобавок обвинил партию в невыплате денег агитаторам.

В 2013 хотел стать мэром Петрозаводска — тоже не получилось. В 2022 претендовал на место главы администрации Тамбовской области — занял последнее место, набрав 1,53% голосов. В 2023 году баллотировался в губернаторы Алтайского края (последнее место, 4,7%). Однако в сессиях АКЗС принимает активное участие, хотя порой его высказывания бывают эксцентричными. Например, предложение ездить по селам и в громкоговоритель зачитывать новости.

В программу Сергей Малинкович включил десять эмоциональных пунктов под названием "Сталинские удары по капитализму и американскому империализму". Целью он поставил "восстановление советской власти ленинско-сталинского типа".

Скандал с фото

Второй претенденткой-женщиной (после Рады Русских) на место в бюллетени стала Ирина Свиридова. Она — кандидат от "Демократической партии России", лидер которой уже нарек ее "женским лицом президентской кампании".

Ирина Свиридова. Скриншот

Проживает в Тамбове, и стала самым молодым кандидатом этой избирательной кампании — ей всего 35 лет. Тем не менее, политический бэкграунд у Свиридовой уже есть: 2021 году Ирина была кандидатом в Госдуму восьмого созыва по Тамбовскому округу от партии "Зеленая альтернатива". Но не прошла, набрав 2,16% голосов.

Работала экономистом, в том числе в казначействе, а сейчас пишет кандидатскую диссертацию на тему популяризации русского языка.

После объявления о ее кандидатуре в сети попытались раздуть скандал о якобы голых фотографиях Ирины Свиридовой. Однако выяснилось, что на кадрах девушка запечатлена либо в купальниках, либо с глубоким вырезом на одежде, но не более того.

"Фатальная ошибка"

Бориса Надеждина как кандидата выдвинула партия "Гражданская инициатива". Родился в Узбекистане в 1963 году, но имеет российское гражданство. Окончил МФТИ, в конце 1980-х стал заниматься общественной деятельность, а с 1990-х активно взялся за политику. Действующий депутат городского округа Долгопрудный Московской области с 2019 года.

Борис Надеждин Telegram-канал "Надеждин"

Ряд политологов отзываются о нем, как о "разумном либерале", да и сам Надеждин никогда не скрывал своих политических взглядов. У Надеждина, одного из немногих, кстати, уже есть более-менее четкие тезисы относительно того, чего он хочет добиться от президентского поста. И либеральная идеологическая позиция в них отчетливо прослеживается: на своем сайте кандидат заявляет, что считает "начало СВО фатальной ошибкой", а также что "экономика перестраивается под военные задачи в ущерб потребностям людей". Он хочет завершить специальную военную операцию и вернуть солдат домой.

Также Надеждин хочет изменить налоговую и бюджетную политику, чтобы дать больше свободы регионам в этом плане; вернуть прямые выборы мэров (отменены почти везде) и губернаторов; переориентировать политику страны на внутренние проблемы; амнистировать политзаключенных; и взрастить экономическую самостоятельность страны, которая стала зависима теперь уже от стран Азии, в частности Китая.

Масонский мастер

Наверное, самый экстравагантный кандидат на предстоящих выборах — Андрей Богданов от "Российской партии свободы и справедливости" (РПСС).

Политик, политтехнолог, родился в 1970 году, политическую деятельность начал в 1990-е. Был одним из основных учредителей нескольких партий, например, той же РПСС, "Демократической партии России", "Народной партии России" и других, которые после передавал в другие руки. В 2008 уже участвовал в президентских выборах, набрав 1,3% голосов или 968 тыс. избирателей.

Андрей Богданов. vk.com/tv5

Примечательно, что Богданов открыто состоит в масонской организации. Более того, с 2006 года он значится "досточтимым мастером ложи "Цитадель"".

Вот что говорит о своей кандидатуре сам Андрей Богданов: "Я адекватный человек и понимаю, что победить на выборах мне невозможно. Президент Путин сделал многое для обычных людей, его трудно победить. Я посчитал бы хорошим результатом результат, который близок к 5%".

Пока конкретики в предвыборной кампании Богданова нет, но в 2008 году кандидат явно держал курс на Европу: хотел содействовать политическому и экономическому сближению России и Европейского Союза; поддерживал пропаганду базовых ценностей ЕС; говорил о вхождении РФ в Шенгенскую зону, об активном участии в Болонском процессе и реформах образования и пр.

Наиболее консервативный

Поучаствовать в выборах, возможно, удастся партии "Российский общенародный союз". Кандидат партии — ее же председатель, Сергей Бабурин.

Родился в 1959 году, в 1990-х был депутатом, потом — зампредседателя Госдумы. В 2014 году поддержал присоединение Крыма к России.

Сергей Бабурин baburin2018.ru

В 2018 году также участвовал в выборах президента. Правда, занял последнее место с результатом 0,65%. Политологи характеризуют его как наиболее консервативного кандидата.

Все перечисленные представители партий еще должны собрать подписи избирателей — по 100 тысяч, при этом не более 2,5 тыс. с одного региона. После их проверят в ЦИК и примут решение о регистрации кандидата.

Осуждение запретов

А вот освобождены от сбора подписей оказались лишь трое, и их уже зарегистрировали в качестве реальных кандидатов. И первый из них — Владислав Даванков от партии "Новые люди",. Это еще один достаточно молодой кандидат (39 лет), сейчас занимает пост вице-спикера Госдумы.

Владислав Даванков. t.me/davankov

В своей предвыборной программе Даванков осуждает новые запреты и ограничения, введенные в последнее время в стране, а также обещает расширить гражданские и деловые свободы.

При этом Даванков отказался от излишнего привлечения внимания к своей кандидатуре и скандалов, в разговорах со СМИ отметив, что не будет критиковать оппонентов по предстоящим выборам, поскольку критика "осталась в каких-то других временах".

Эксперты считают, что Даванков, как относительно молодой кандидат, учитывая его заявления, объединит вокруг себя часть молодежного электората.

Прямиком из 2004

А КПРФ в этот раз решила тряхнуть стариной и выдвинула Николая Харитонова, кандидата, который участвовал в президентских выборах 2004 года. Тогда он занял второе место (после Путина), набрав 13,69% голосов. В этом году Харитонов отметил, что его программа на выборах президента начинается с лозунга "Поиграли в капитализм и хватит!".

Николай Харитонов. t.me/haritonovkprf

Как считает Ярослава Шашкова, доктор политических наук и профессор АлтГУ, в этой президентской кампании значительную роль будет играть именно возраст кандидата, и в этом плане Харитонов как раз может потягаться с Путиным. С другой стороны, его кандидатурой КПРФ, а точнее председатель партии Геннадий Зюганов решает свою личную задачу, а именно — потенциальную возможность еще на некоторое время сохранить за собой власть в КПРФ.

Самому Зюганову, кстати, уже 79 лет. И, по данным ВЦИОМ и Левада-центра, в то время как рейтинг КПРФ составляет порядка 10%, рейтинг Зюганова - 4%. Харитонов в этом плане поможет не перетянуть одеяло, поскольку, по словам Шашковой, он не настолько харизматичный, каким был кандидат Грудинин. Поэтому он и удобен для лидера партии, который хочет сохранить свои позиции.

Если не Владимир Вольфович

В этом план более сложные задачи стоят перед Леонидом Слуцким, лидером ЛДПР. Для него сейчас главное — консолидировать партию, которая, конечно, уже привыкла к новому председателю, но пока не прикипела настолько, как к Жириновскому, который скончался в 2022 году в возрасте 75 лет.

Леонид Слуцкий дает интервью. lslutsky.ru

До этого Владимир Жириновский представлял ЛДПР почти на каждых выборах президента, за исключением 2004 года.

А Слуцкому сейчас только предстоит повысить свои электоральный багаж и известность, а также продвинуть имидж. И абстрагироваться от образа Жириновского, как символа партии, чтобы в нем самом видели отдельного лидера. Потому что пока Слуцкий больше ассоциируется с комитетом по международной политике в Госдуме, или как депутат, и меньше воспринимается как председатель крупной партии.

Слуцкий известен своими довольно громкими законодательными инициативами, например, о четырехдневной рабочей неделе для многодетных и наказаниях за русофобию. О личной жизни известно немногое. Он дважды был женат, есть две дочери, одна из которых училась в Гарварде, а также внучка.

Также был замечен в скандале с обвинением в домогательствах к журналисткам, однако сам Слуцкий однозначно опровергал обвинения и ссылался на клевету.

Полный список реальных кандидатов ЦИК сформирует на позднее 10 февраля — к этому моменту должны проверить все собранные подписи и, собственно, самих кандидатов.

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