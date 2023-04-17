Алтайским студентам из многодетных семей могут компенсировать расходы на обучение

Предложение о компенсации части стоимости обучения для студентов-платников из многодетных семей обсудили на сессии краевого Молодежного парламента.

Председатель комиссии МПАК по образованию Марина Плотникова напомнила, что президент России Владимир Путин в 2022 году поручил правительствам регионов проработать вопрос частичных компенсаций многодетным за платное обучение в колледжах.

По словам Плотниковой, многие регионы приняли подобные меры. Так, например, на Ямале решили компенсировать 100% затрат на обучение. Главные условия — студент должен быть из многодетной семьи, не иметь задолженностей и после окончания учебы отработать на предприятиях региона три года.

Марина Плотникова. Пресс-служба АКЗС.

Также подобная инициатива принята в Новосибирской области. Здесь компенсируют 30% стоимости обучения в колледжах семьям, где есть более пяти детей, и 20% - если в семье менее пяти детей. В Хакасии власти выплачивают выпускнику однократно 10 тыс. рублей.

По словам Плотниковой, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поддержал подобную инициативу.

Председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко заявила, что вопрос подобной компенсации «вышел на серьезный уровень проработки в правительстве». По ее словам, будет правильно, если студенты из многодетных семей, которые учатся платно, при успешном обучении будут получать компенсацию.

Татьяна Ильюченко. Пресс-служба АКЗС.

По имеющейся информации, на 1 февраля 2023 года в Алтайском крае проживает 32 194 семьи, в которых воспитывается 135 тыс. детей в возрасте до 18 лет. В регионе многодетными считаются семьи, в которых воспитывается три или более несовершеннолетних детей. По данным аналитического исследования краевого минсоцзащиты, в регионе прослеживается тенденция к увеличению числа многодетных семей.

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