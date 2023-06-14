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Политика

Алтайские справороссы выдвинули Евгению Боровикову кандидатом в губернаторы Алтайского края

За Евгению Боровикову в качестве кандидата практически единогласно проголосовали члены партийной конференции СРЗП.

Евгения Боровикова.
Евгения Боровикова.
Павел Запруднов.

В Барнауле 14 июня прошла партийная конференция политической партии "Справедливая Россия - За правду".

На конференции 43 делегата тайным голосованием избрали кандидатом в губернаторы Алтайского края депутата АКЗС Евгению Боровикову. Других кандидатур в бюллетене партийного голосования представлено не было.

За Боровикову проголосовали 42 человека, ещё 1 бюллетень признали недействительным.

Боровикова стала второй женщиной, которая будет претендовать на губернаторский пост. Ранее КПРФ выдвинула кандидатом на выбору Марию Прусакову.

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