19 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Алтайские чиновники не смогли отказаться от покупки дорогого кроссовера

Администрация Завьяловского района не отказалась от покупки японского внедорожника за 3,2 млн рублей, сообщает «Банкфакс».

Nissan X-Trail.
Nissan X-Trail.
Автоцентр АНТ.

Общественники муниципалитета предлагали приобрести более бюджетный вариант, но обратились с этим слишком поздно, по словам главы района.

Аукцион уже назначили, отменить его можно было до утра 10 апреля, а исполком Общероссийского народного фронта (ОНФ) прислал письмо 12 апреля — в день торгов.

Конкурс состоялся, единственный участник — компания «АНТ Импорт» — предложил максимально возможную цену. Теперь они поставит Завьяловскому району Nissan X-Trail за 3,2 млн рублей.

Напомним, что для этой покупки чиновники даже изменили районные нормативы.

Общественники же считают, что такая роскошь для дефицитного бюджета Завьяловского района — 11,2 млн рублей — недопустима. Хотя формально приобретение машины входит в рамки законодательства.

«Совесть все-таки должна быть», — высказался глава исполкома.

Ранее стало известно, на сколько вырос бюджет Барнаула. Оказалось, в В 2022 году бюджет краевой столицы вырос на треть и составил 24,9 млрд рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость