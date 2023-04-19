Алтайские чиновники не смогли отказаться от покупки дорогого кроссовера

Администрация Завьяловского района не отказалась от покупки японского внедорожника за 3,2 млн рублей, сообщает « Банкфакс ».

Общественники муниципалитета предлагали приобрести более бюджетный вариант, но обратились с этим слишком поздно, по словам главы района.

Аукцион уже назначили, отменить его можно было до утра 10 апреля, а исполком Общероссийского народного фронта (ОНФ) прислал письмо 12 апреля — в день торгов.

Конкурс состоялся, единственный участник — компания «АНТ Импорт» — предложил максимально возможную цену. Теперь они поставит Завьяловскому району Nissan X-Trail за 3,2 млн рублей.

Напомним, что для этой покупки чиновники даже изменили районные нормативы.

Общественники же считают, что такая роскошь для дефицитного бюджета Завьяловского района — 11,2 млн рублей — недопустима. Хотя формально приобретение машины входит в рамки законодательства.

«Совесть все-таки должна быть», — высказался глава исполкома.

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