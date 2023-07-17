Але, полезный! Насколько эффективными оказались депутаты Госдумы от Алтайского края

Самым полезным алтайским депутатом в Госдуме РФ оказался Владимир Шаманов, избранный в нижнюю палату парламента сразу от обоих Алтаев. Следом за ним идет депутат от Алтайского края Даниил Бессарабов. Что еще выяснил altapress.ru, изучая интегральный рейтинг полезности депутатов Государственной Думы за последние три месяца, читайте в нашем материале.

Передовики

Даниил Бессарабов («Единая Россия») стал наиболее полезным из четырех депутатов, представляющих Алтайский край. Он занял 150 место из 440 в девятнадцатом интегральном рейтинге депутатов Госдумы, составленном политологом Алексеем Мартыновым и директором «Центра политического анализа» Павлом Данилиным.

Кроме того, Бессарабов занял 20 место среди депутатов ГД по активности. Индекс активности народных избранников в рейтинге рассчитывается, как соотношение суммы выступлений в зале пленарных заседаний и участия в законопроектах к сумме всех выступлений и законопроектов за сессию.

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов Предоставлено altapress.ru

Еще полезнее, по мнению авторов рейтинга, оказался Герой России и почетный гражданин Рязани Владимир Шаманов (ЕР), представляющий в ГД территориальную группу из Алтайского края и Республики Алтай. Он занял в рейтинге 80-е место, став единственным алтайским депутатом, вошедшим в сотню наиболее полезных для своих избирателей.

И Шаманов, и Бессарабов находятся под санкциями недружественных России стран.

Герой России Владимир Шаманов. Источник: er-gosduma.ru

Есть, над чем работать

Остальные депутаты, представляющие Алтайский край и тергруппы, в которых он фигурирует, расположились в рейтинге следующим образом:

Анжелика Глазкова (КПРФ) — 171 место. Избрана от тергруппы, в которую входят оба Алтая и Республика Тыва;

Александр Терентьев (СРЗП) — 187 место. Избран от тергруппы, в которую входят Алтайский и Красноярский края, а также Новосибирская область и Республика Тыва;

Иван Лоор (ЕР) — 221 место. Депутат от Алтайского края;

Мария Прусакова (КПРФ) — 389. Депутат от Алтайского края;

Александр Прокопьев (ЕР) — 420. Депутат от Алтайского края.

Ряд коллег перечисленных выше народных избранников от других регионов Сибирского федерального округа сумел занять в рейтинге гораздо более высокие позиции.

График. Фото: freepik, автор jannoon028.

Соседи

Так, например, Олег Матвейчев (ЕР), представляющий в Госдуме тергруппу, состоящую из Кузбасса и Томской области, занял 27 место в интегральном рейтинге, и третье — в категории «Народное голосование». На 33 строке рейтинга расположился Сергей Сокол (ЕР), представляющий Республику Хакасия. Он также занял четвертое место в категории «экспертный индекс».

Индекс народного голосования отражает возможности депутата по мобилизации своих сторонников, а экспертный индекс работы в регионе — это оценка работы депутатов на конкретной территории экспертами.

На 39 месте оказалась «барнаульская шпионка» Мария Бутина (ЕР). Однако, несмотря на свое происхождение, в ГД она представляет Кировскую область.