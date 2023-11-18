Актрису Яну Троянову признали иноагентом

В сообщении отмечается, что Троянова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине
Также в список вошли следующие люди: журналист Илья Бер, политолог и журналист Александр Морозов, правозащитник Григорий Свердлин и журналист Марата Никандрова.
The Moscow Times и компания Hidemy.network Ltd. тоже признаны иноагентами.
Ранее сообщалось, что певца Валерия Меладзе могут признать иноагентом.