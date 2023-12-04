Алтайский филиал Президентской академии приглашает всех желающих провести «Зачётный день в РАНХиГС»! На Дне открытых дверей школьники получат свою первую зачётку и почувствуют себя студентами в уютных аудиториях кампуса.
В этот день гостей будут ждать «лекции» и «практические занятия» — тематические мастер-классы по каждому направлению обучения филиала, на которых они примерят на себя роли будущих юристов, управленцев, экономистов, психологов и медийщиков. Преподаватели Академии не только покажут, как проходит учебный процесс, но и в интерактивной форме научат своих «студентов» профессиональным хитростям.
Родители получат возможность встретиться с руководством Академии и посетить занятие «Интерактивной школы родительства». Специалисты дадут актуальные рекомендации по вопросам профориентации, выбора образования и поступления в вуз.
Проведите зачётный день в Алтайском филиале Президентской академии!
Ждем вас 10 декабря в 11 часов по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187.
Встреча гостей и регистрация с 10.00.
Задать вопросы можно по тел.: 8 (3852) 503-003, 8 (3852) 504-272.
Приглашаем в 3D-тур по Академии!