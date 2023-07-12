13 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Образование

Выпускница из Барнаула получила высший балл на ЕГЭ по химии

Стали известны результаты единого государственного экзамена по химии, который выпускники сдавали в резервные дни, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Экзамен.
Экзамен.
СС0

В резервные дни экзамены сдают ученики, которые по уважительной причине не смогли сдать ЕГЭ в основной период, а также выпускники прошлых лет.

Одной из таких стала выпускница позапрошлого года Екатерина Полковникова, которая получила 100 баллов за ЕГЭ по химии.

Еще три испытуемых из Рубцовска и Барнаула также показали отличный уровень подготовки и получили за предмет более чем 90 баллов.

По данным Минобрнауки Алтайского края, всего в резервные дни экзамены сдавали около 300 человек. Помимо химии, сдавали информатику и ИКТ, обществознание, физику и историю.

Ранее пять мультибалльников оказалось в Алтайском крае по результатам ЕГЭ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость